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全面租屋市場實價登錄行不行？ 內政部長給出四大困難點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
租屋族示意圖。圖／AI生成
租屋族示意圖。圖／AI生成

對於全面推動租賃實價登錄，內政部長劉世芳24日赴立法院說明「租賃市場透明化之現況與展望」，目前考量國內租屋交易習慣與市場特性，全面實價登錄可能帶來四大影響，政府將審慎評估，確保市場穩定發展。

劉世芳指出，近年透過修正《租賃住宅發展及管理條例》、《住宅法》及《不動產經紀業管理條例》，要求租賃仲介、包租業者及租金補貼申請人提供租賃資訊，截至113年底，已掌握約72.7萬筆有效租約，約占潛在租屋市場的六成。

此外，劉世芳說，透過社會住宅包租代管，已有144家租屋服務業者參與，並於2025年2月底前完成16.9萬筆實價登錄；租金補貼計畫則自2022年實施以來，不僅降低租屋族負擔，也讓政府能更精準掌握市場租金資訊。

劉世芳表示，全面推動租屋市場實價登錄雖可提升透明度，但仍須考量租屋市場的交易特性與可能衝擊，主要影響包括，第一，租賃契約短期化，若房東擔心租金資訊公開導致未來租金談判受限，可能會傾向縮短租賃期限，使租客面臨租約不穩定的風險。

第二，租金查核困難，目前部分租賃交易以現金支付，或因房東未依法申報租金收入，導致租金資訊可能與實際狀況有所落差，影響數據的準確性。

第三，市場資訊失真風險，若房東與租客私下協議，以不同於實際租金的數據進行登錄，可能造成租金資訊失真，影響市場參考價值。

第四，市場衝擊與房東出租意願降低，若實價登錄導致房東擔心租金收入被稅務機關追查，可能提高不願意對外公開交易的情況，甚至減少房屋出租供給，進而影響市場運作。

劉世芳強調，內政部將採取穩健方式推動租屋市場透明化，避免影響租賃市場秩序與房東出租意願，未來，政府將持續定期公布租金統計數據、強化租賃資訊整合分析，並推動「300億元中央擴大租金補貼專案」與社宅包租代管，擴大市場資訊掌握。

此外，劉世芳說，也將檢討定型化契約、租賃糾紛處理機制及友善房東政策，以建立公平、穩定的租賃環境，確保租賃雙方權益，共創雙贏。

租金補貼

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