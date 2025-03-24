電價審議委員會將舉行 郭智輝：持續爭取撥補

電價審議委員會預定本周舉行，對於電價可能調整方向，經濟部長郭智輝表示，電價調整要尊重委員會，但爭取立院同意撥補，對台電的財務有非常好的助益。

台電4年來已經調漲4次電價引發批評，郭智輝表示，政府過去撥補超過3000億元，但凍漲所吸收的金額超過6000億元，台電也很努力降低成本，但造成台電虧損的主因，仍然是俄烏戰爭。

有學者專家都認為，不用核電會讓台電的財務雪上加霜，郭智輝表示，核電的討論已經很多，但政府對核電的原則不變，全民要有共識、核廢料能處理、核安有保障的前提下，對核電的態度不變。

外界批評，電價若調漲，會有不少企業受惠，其中雲豹能源就被點名，會讓「綠友友」金庫裝滿，對此，郭智輝則強調，台電向雲豹能源買的電是微乎其微，如此點名對台電不太公平，所有對台電的意見經濟部都會接受，也會審視是否有沒注意到的地方，但目前外界指責的部分對台電電價影響非常少。