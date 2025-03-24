預算法、紀念日及節日實施法 兩大民生法案本周攻防

立法院本周將有兩大民生法案攻防，包含國民黨立委提案普發現金常態化的《預算法》，當稅收超徵達一定程度即須辦理普發現金。

但主計總處、財政部均表示，稅收實徵數超過預算數為估計誤差，並非常態，且若限定用途，將無法保持彈性，因應外在環境變化及國家重點施政項目。

另外內政委員會則於周三（26日）排審《紀念日及節日實施法》，立委提案增加國定假日，各式各樣的提案多達30餘種，內政部建議應先凝聚社會共識。

除民生法案，立法院經委會今日排審電業法，行政院版草案放寬再生能源售電業交易限制，並取消台電分家條款；另有國民黨立委提案，要求業者銷售電能的電力排碳係數應符合基準，否則依法計算罰鍰。