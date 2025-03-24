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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

薪資「三低」現象改善了嗎？ 關鍵指標兩好一壞

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
盤點主計總處三大薪資關鍵指標，最新數據呈「兩好一壞」。聯合報系資料照
盤點主計總處三大薪資關鍵指標，最新數據呈「兩好一壞」。聯合報系資料照

薪資「三低」現象改善了嗎？盤點主計總處三大薪資關鍵指標，最新數據呈「兩好一壞」。「一壞」是指未達平均薪資勞工比率，不僅連年增加，2024年已達69.2%，意即領不到平均月薪4.6萬元者占比逼近七成，是史上最慘。

而兩項改善指標受僱員工報酬占GDP比重、實質經常性薪資雖都呈現好轉，但改善牛步，仍有努力空間。

主計總處統計，2023年受僱員工薪資報酬占GDP比重為44.3%，較前一年微幅增加0.4個百分點，略為改善，但GDP分配與受僱人員報酬仍低於美、日、韓。

其次，2024年實質經常性薪資43,085元，擺脫過去連三年負成長，微幅年增0.58%；最後是2024年未達平均薪資勞工比率則是連年增加，已經達到69.2%、逼近七成，是統計以來最高。

行政院去年召開經濟發展委員會，並以薪資提升為重點議題，不過國內薪資三項關鍵指標仍未顯著改善。主計總處指出，2023年受僱員工薪資報酬占44.3%，僅較前一年43.9%，微增0.4個百分點，因2023年企業獲利不佳，員工平均總薪資僅增0.7%，扣除物價上漲因素後，實質總薪資負成長1.8%。

主計總處也說明，各行業因產業特性不同，平均薪資高的行業，受僱人員報酬占GDP比重未必較高，再加上在全球化趨勢下，我國部分產業在國際間尋求更低成本而移動，海外生產模式下，在國內則僅僱用負責接單、研發、規劃、運籌等業務的員工，這些跨國企業即使獲利不錯，國內員工薪資也高，但因生產不在台灣，所須支付的國內受僱者報酬占附加價值比重相對較低。

至於去年經物價平減後的「實質月薪」年增率達0.58%，好不容易終止過去三年負成長，出現薪資成長速度超過通膨，但是否加薪「有感」仍待觀察。

GDP 薪資

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