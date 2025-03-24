外界預估平均漲幅約6％…電價28日審議 推演三劇本

電價審議會將於周五（28日）召開，外界預估平均電價漲幅約6％。不過府院關注對通膨影響，審議會中對於電價漲幅仍有討論空間，盤點三大劇本，包含漲足6％、壓低漲幅至6％以下、待撥補明朗後再決定等，府院尚未排除各種選項。

電價審議在即，台電希望電價結構合理化，然而此次若鎖定民生電價，恐有加劇通膨疑慮，這也是府院高層最關注的議題。此次會中討論將聚焦三重點，包含台電發電成本及財務狀況、調整方案對通膨及民生影響、台電撥補預算進展及各種可能發展，據此討論4月新電價。

據了解，周五電價審議會目前有三套可能劇本。首先是平均漲幅6％，以民生、小商家為主，約影響1,450萬戶；其次，因漲電價對通膨影響不容小覷，府院亦關注對民生衝擊，將壓低漲幅在6％以下；最後，府院仍在爭取相關撥補預算，視協商進度，也可能先「議而不決」，待撥補明朗後再來評估。

外界預期，此次針對民生及小商家330度以下基礎用電，電價調幅將在11%至33%間；民生及小商店用電330度以上，將採用電愈多，調幅愈大原則；工業電價因先前多次調漲，預料此次調幅有限，外界預估約在5％以內。

行政院在2025年預算案編列撥補台電1,000億元、2024年追加撥補預算1,000億元，目前皆遭到立法院封殺；另外台電吸收離島發電成本逾1,000億元，也正在爭取由離島建設基金補給台電，但同樣須經立法院同意。

據了解，府院仍在極力爭取，希望立法院通過撥補預算，凍漲、或至少抑低電價漲幅的可能性就相對高。

府院、經濟部對於電價調整均回應，仍待電價審議會討論後才會定案。