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精選債市防禦川普亂流

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

聯準會維持利率於4.25%~4.5%，對經濟前景擔憂加重、下修2025~2027年經濟成長率至1.7%~1.8%（原估2.1%~1.9%）；2025年核心通膨被上修至2.8%（原估2.5%），主席鮑爾表示關稅對通膨的影響應屬暫時性。官員們仍預估年底前將降息2碼，且將自4月起放緩縮表速度，整體解讀偏鴿派。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅政策不確定性，造成聯準會決策的難度，然而若參考2018~2019年美中貿易戰經驗，美國製造業及投資活動受創，聯準會於2019年7月底開始採取預防性降息，成功避免經濟衰退。而今若相同情境再度上演，聯準會已有比當時高的利率空間可以再降息救市，為債市撐起升機。值此政策不確定時期，建議採取廣納非投資級債、投資級公司債和公債的精選收益複合債策略，以分散方式防禦下檔風險。亦可趁非投資級債市隨股市拉回的時機，伺機低接以分享更高殖利率機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，儘管聯準會暫停降息以及關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會。因為美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。然因未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。

聯準會 降息

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