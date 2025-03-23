電業法修正4重點 經部：台電維持現行經營型態不分割

立法院明天將審議電業法修正草案，經濟部表示，為因應2050淨零轉型目標及持續健全電力市場環境，修法4大重點為放寬再生能源售電業交易限制、納管儲能及需量反應、強化電力交易平台中立性和台電公司維持現行經營型態不分割。

行政院會1月通過經濟部擬具的電業法部分條文修正草案，修法重點包含修正再生能源售電業定義，刪除銷售對象僅限用戶的規定，開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性；納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源；確保電力交易平台中立性，加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明，並得視市場發展成立具獨立性交易單位。

立法院經濟委員會明天將就行政院函請審議「電業法部分條文修正草案」等案進行詢答及處理。根據經濟部提交的「電業法部分條文」修正草案書面報告，擬訂「電業法」部分條文修正草案包含4大重點。

第1，放寬再生能源售電業交易限制。經濟部表示，隨著淨零轉型與 RE100 趨勢，國內企業對綠電需求持續攀升，並期待國內綠電交易環境更多元活絡，為使綠電交易更有彈性，這次修法即放寬現行綠電交易限制，活絡綠電交易市場，增加業者經營彈性。

第2，經濟部指出，為因應再生能源發展，強化電力系統、併網型儲能及需量反應措施等新興電力資源已成為發展重點，但現行法規對此類新型態電力資源缺乏明確定義與規範，因此修法新增「特定電力供應業」類別，讓業者有可依循法規，降低業者設立風險及增加投資誘因。

此外，經濟部表示，電力交易平台現由台電公司設立營運，相關業者加入平台參與交易。為確保電力市場持續公平運作，修法增訂依市場發展情況檢討電力交易平台的運作模式，並要求電力交易平台須強化中立性運作等相關措施。

第4，經濟部表示，為因應國際淨零趨勢，以及極端氣候對電力調度及基礎設施的挑戰，各項電源及電網建設皆需仰賴龐大資金挹注，因而評估由台電公司維持綜合電業組織型態，整合發電、輸配電及售電資源，協助確保電網韌性，達成淨零轉型目標，並透過廠網整合綜效，提高資源投入效益並維持穩定供電目標。

經濟部強調，為實現2050淨零轉型，現行政策聚焦於提升再生能源占比、推動前瞻技術及電網升級，隨著未來綠能交易將成為電力市場主軸，電網調度將面臨極端氣候挑戰，有鑒於此，政府推動電業法修法，排除綠電交易障礙、引進民間資源強化電網韌性，並加強電力交易市場監管，確保穩定發展。