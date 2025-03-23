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電價傳上漲 許舒博：盼勿調漲民生電價

聯合報／ 記者林海／台北報導

電價審議委員會即將召開，外傳此次不管民生、產業用電都要調整，調幅約在百分之六左右。身為審議委員之一的商總理事長許舒博日前表示，希望民生用電不要調整，三百三十一度以下暫時不調整，三百三十一度以上的再調整，假使全面性調整電價，哪有可能物價不上漲，店家不可能自己完全吸收。

台電日前才大聲喊冤，表達俄烏戰爭導致燃料飆漲，至今為止，燃料價格仍高出二○一六至二○二○年平均標準超過六成，台電近三年吸收民生、工業電價達六千億元，遠超電價調整幅度，然而，為了穩定物價、照顧民生並兼顧產業競爭力，台電扮演緩衝吸收角色，也造成目前虧損情況。

不過，若仔細探究台電的成本結構，許舒博表示，就目前看到的資料，台電今年虧損約在四百一十四億元，最主要來自於加大綠能採購，增加超過三百億元的虧損，而綠能是否需要有這麼大規模的採購就值得商榷，但如果要彌補過去的累計虧損，調漲幅度勢必更大，如果這方面要全民埋單，勢必會漲價。

許舒博認為，過去大家都很怕會調整到民生用電，但這次不管是百分之六，或者服務業跟一般家庭用電提升到百分之十以上的話，大概都會引起另外一波通膨，物價上漲是大家要去面對的。

不過，他也點出，政府一直在告訴民眾在二○三二年之前不會缺電，但企業要永續發展、投資，這等於明白告訴企業，二○三二年之後就要自求多福，這樣是不對的，這叫企業如何投資台灣，更會導致企業出走，能源問題絕對是國安重中之重。

俄烏戰爭 台電 電價

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