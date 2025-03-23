AI熱…出口、外銷訂單亮眼 2月景氣估亮黃紅燈
國發會將於27日發布2025年2月景氣燈號。儘管2月工作天數較少，但AI需求持續暢旺，出口、外銷訂單二指標經濟數據表現皆佳，因此，有相當大的機率續亮黃紅燈。
國發會官員指出，我國出口持續受惠AI應用商機熱絡，且整個AI算力需求大於供給，AI拉動的應用需求確實滿大，這與過去年節後即為傳統淡季的情形有點不同，預期製造業受惠AI動能應可淡季不淡，且AI議題熱度仍會延續。
國發會官員還提到，雖然1月景氣燈號再度由紅燈轉呈黃紅燈，紅燈又僅亮一個月就滅了，主因受到春節因素干擾，部分產業上月已提前備貨，但領先、同時指標皆續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，仍須密切關注後續變化。
此外，國發會官員也指出，今年1月受到年節因素影響，整體景氣觀察，應1、2月合併一起看才會比較客觀。
國發會官員表示，國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及人工智慧、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能。
投資方面，隨半導體廠商積極擴充先進製程及高階封測產能、國際大廠陸續來臺設立研發或資料中心，及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，均有助增添投資動能。
至於在消費部分，隨國內就業市場穩定、企業獲利成長、最低工資及軍公教待遇調整，將有助提高企業員工調薪及獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，可望提高國人消費能力。
惟國際貿易政策的變化、地緣政治衝突等不確定因素仍存，後續須密切留意對國內經濟的影響。
事實上，統計自2024年1月以來，共有七顆黃紅燈、中間穿插三顆紅燈，而三顆綠燈皆在去年第1季，顯示景氣持續溫和成長的態勢。
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