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降誤挖風險防公安事故 內政部擬砸6億強化管線圖資

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
公共管線資料庫應用對於現場施工管理案例。圖／內政部提供
公共管線資料庫應用對於現場施工管理案例。圖／內政部提供

內政部20日召開部務會報，由國土管理署報告「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用」計畫。部長劉世芳表示，內政部自2007年開始補助地方政府進行管線調查，至2024年底，已累計完成全國都市計畫區內47萬公頃、8公尺以上道路的公共設施管線資料庫建置。

這項資料庫涵蓋從申請挖掘、工程施工、圖資定期更新到日常維護管理等各環節，使相關單位能清楚掌握資訊，避免重複挖掘，減少對民眾生活的影響。此外，因應氣候變遷與淨零碳排政策，內政部已請國土署擴大資料庫的應用範圍，將其與災害風險管理結合，例如整合易淹水區、土壤液化區及緊急搶修案件等資訊，並運用地理資訊系統（GIS）提升智慧應用能力。

未來，這套系統將確保資訊安全的前提下進一步升級，並與統計處、建築研究所、國家科學及技術委員會、國家地震工程研究中心等單位合作，進行災害模擬分析，提升災害預防、搶救及復原能力，確保民眾安全。長遠來看，這項計畫也將結合AI技術，應用於老舊建築的延壽等議題，由建築研究所進一步研究推動。

為擴大管線資訊的整合應用，國土署已規劃新一期「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫」（2026－2030年），總經費約6億元，近期將報行政院審查，計畫內容包括擴大非都市地區的管線圖建置，並讓市地重劃、捷運工程等新開發區域的管線圖與平台連結，此外，將強化全國挖掘系統管理，降低誤挖風險及公安事故發生率。

這項計畫也將建立全國統一的公共設施管線系統，透過管線資料庫的串聯與整合，提升跨部門管線圖資更新及工程管理效率，並搭配抽查檢核機制，確保資料的完整性與準確性。此外，智慧國土計畫的成果也將授權應用於警政、消防、交通等民生領域，以提升災害應變與救援能力。

內政部強調，公共設施管線大多埋設在道路下方，透過圖資數位化可有效整合各專業單位的管線資料，確保各類挖掘工程都能透過「道路挖掘管理系統」進行統一管理。未來將持續優化相關措施，並滾動式更新圖資，以推動3D智慧國土建置，讓全國地理資訊更加精確與完善。

內政部

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