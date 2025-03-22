快訊

優秀高中生提前進台大！陳文章宣布9月試辦「進階課程計畫」

「砰」！清水樓塌傳巨響…房子狂搖！ 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

北檢讓司法人士看不下去！游盈隆分析「震撼後果」：柯文哲豁出去了

聽新聞
0:00 / 0:00

央行：台積電未來業績與前景看3件事 川普2.0很關鍵

中央社／ 台北22日電
台積電。中央社
台積電。中央社

台積電加碼投資美國，引發社會譁然，不只台積電股價跌破千元，台股震盪也加劇。中央銀行指出，台積電未來業績與前景，將視川普2.0政策走向、地緣政治及人工智慧（AI）發展而定，也將牽動台股未來動向。

央行理監事會參考資料當中，分析近期台股走勢。央行指出，電子股是台灣股市核心，去年底台股中的電子產業市值占比約7成，其中半導體約47%，台積電則是最重要的半導體公司，市值占台股比重近4成，明顯主導電子股與台股走勢。

央行表示，今年1月川普就任美國總統後，因川普擬對半導體產品課稅及中國推出DeepSeek，衝擊科技產業，美國那斯達克指數走跌，台股也受拖累。

央行接著指出，台積電作為半導體產業龍頭，今年3月3日宣布在美國大舉投資設廠，以應對川普2.0的政策風險，股市聞訊下挫；考量川普2.0半導體戰略帶來的不確定性，外資重新調整股票評價，轉為賣超台積電，打壓大盤表現。

外界普遍認為，台積電加碼投資美國，成本提升，將影響其獲利能力。央行則表示，台積電未來業績與前景，將端視川普2.0政策走向、地緣政治及AI發展而定，進而牽動台股未來動向。

央行坦言，今年以來，在川普2.0的政策不確定性影響下，外資加大賣超台股力道，截至3月14日，已經賣超台股5218億元；外資近期擴大賣超台股，不僅是台股下跌的主因，也對匯市穩定造成影響。

台積電 台股 川普

延伸閱讀

川普將和澤倫斯基討論領土分割 俄烏全面停火有望？

波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

駁馬斯克聽取機密簡報報導 川普：不向商人展示機密

相關新聞

董座李嘉榮估今年虧59億 台水：水價不調會有很多問題

漲電價箭在弦上，水價也喊漲。台水董事長李嘉榮昨（21）日表示，現行水價已經31年未調整，「水價若沒有調整，會有很多問題」...

央行：台積電未來業績與前景看3件事 川普2.0很關鍵

台積電加碼投資美國，引發社會譁然，不只台積電股價跌破千元，台股震盪也加劇。中央銀行指出，台積電未來業績與前景，將視川普2...

4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成

電價審議會下週登場，台電內部研議住宅、小商店等民生用電，330度以下回升至2004年水準，其餘級距調整原則是「用越多調越...

傳台列骯髒15國 經長：對各情境因應

美國「對等關稅」四月二日生效，點名「骯髒十五國」（The Dirty 15）將被「特別關注」，傳台灣列名其中。經濟部長郭...

台恐列「骯髒15國」 經部應變

美國「對等關稅」4月2日生效，點名「骯髒15國」（The Dirty 15）將被「特別關注」，傳台灣列名其中。經濟部長郭...

回應立委質疑 台電：三年吸收電價6,000億

電價上漲聲聲催，國民黨、民眾黨立委昨（21）日直指，是錯誤能源政策造成台電虧損。台電則回應，近三年吸收民生、工業電價達6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。