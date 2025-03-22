4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成

電價審議會下週登場，台電內部研議住宅、小商店等民生用電，330度以下回升至2004年水準，其餘級距調整原則是「用越多調越高」，調幅可望低於1成；產業用電擬「無差別」全面性微幅調漲，整體電價平均調幅近6%。

台電近年因吸收民生電價成本，截至去年底累積虧損已達新台幣4229億元。考量2筆千億補貼預算恐落空，離島建設基金撥補也須經行政院與立法院同意，為了讓今年不再擴大虧損，得增加近500億元電費收入，民生、產業電價須適度反映。

經濟部長郭智輝日前表示，台灣電價調幅不會像南韓那麼高，會考量民生和小店家的影響，努力讓CPI控制在2%以內。

細究台電是因沒有合理反映成本導致虧損，與疫情前5年燃料均價相比，燃料價格仍高出逾6成，而平均電價只反映近4成，台電董事長曾文生盼電價結構合理化，尤其是民生330度以下電價已較20年前低。

根據台電內部研議方案，民生用電方面，330度以下住宅電價擬合併為一級距，與330度以下小商店電價，一同恢復到2004年水準，換算須調漲11%到33%。至於330度以上級距，為促進節能，用電度數越高調越多，各級距調幅估不超過1成。

由於民生電價採累進制，1360萬住宅用戶及91萬小商店都會受影響。

不過，僅調整民生電價不足以支撐今年損益兩平目標，且畢竟民生電價與物價連動性高，產業電價也必須在兼顧產業競爭力的情況下進行微調。

值得注意的是，不同於近年調整產業電價時，多根據不同用電量細分，例如有台積電等「特大戶」、資料中心等，並考量產業景氣不一而有凍漲、緩漲業別，此次擬針對低壓、高壓與特高壓用戶「無差別」全面性調漲。

此外，台電去年10月針對用電衰退的產業維持凍漲、調幅減半的優惠措施，這次審議會也將檢討各業別用電情形，並視情況恢復調幅；但相關人士不諱言，近年產業電價已多次調整且調幅不低，若補漲「變成他們調最多」，是否暫緩調整，交由電價審議委員通盤考量。