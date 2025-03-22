回應立委質疑 台電：三年吸收電價6,000億

電價上漲聲聲催，國民黨、民眾黨立委昨（21）日直指，是錯誤能源政策造成台電虧損。台電則回應，近三年吸收民生、工業電價達6,000億元，遠超電價調整幅度。

民眾黨、國民黨立委昨召開記者會指能源政策造成台電虧損，認為不用核能導致火力發電增加與空汙，以及考慮核電應可延役。

台電回應，在野黨主張核電卻又採取核電三不立場，不修法使用、不處理核廢、不重視核安，把科學問題變成政治問題。

台電指出，事實上，俄烏戰爭導致燃料飆漲才是虧損主因，燃料價格即使至今仍高出2016至2020年平均標準超過六成，加上台電近三年吸收民生、工業電價達6,000億元，遠超電價調整幅度。

台電指出，為穩定物價並兼顧產業競爭力，國內電價調幅相對和緩細緻，台電扮演緩衝吸收角色，造成目前虧損情況，以2024年為例，台灣電價若比照韓國，會轉虧為盈大賺1,539億元。

台電表示，因應燃料漲勢下，世界各國皆採電價調漲或財政補助，如韓國2024年民生、工業電價累計漲幅達49%、106%，分別達3.98元/度及4.98元/度，法國也調高達47%、65%；而2022至2024年間，日本政府補貼約5,500億元，法國政府亦補貼約7,000億元。