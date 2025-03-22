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董座李嘉榮估今年虧59億 台水：水價不調會有很多問題

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
台水董事長李嘉榮。聯合報系資料照
台水董事長李嘉榮。聯合報系資料照

漲電價箭在弦上，水價也喊漲。台水董事長李嘉榮昨（21）日表示，現行水價已經31年未調整，「水價若沒有調整，會有很多問題」，估計今年台水會大虧59億元，面臨史上最虧的一年。台水預計3月底向經濟部提交水價檢討方案，盼能將水價機制調整合理化。

行政院長卓榮泰18日在立法院答詢最新表態政府確定將「合理調整水價」，指示台水檢討水價，3月底向經濟部提交報告；經濟部長郭智輝並拋出以水質差異分級銷售做法。

水價面臨調漲壓力
水價面臨調漲壓力

經濟部昨日舉辦「2025全國水會議」，經濟部次長賴建信指出，台水檢討報告除了聚焦水價結構外，經濟部也希望台水能全面從財務各個構面檢討，爭取預算支持，或者能在不影響民生用水情況下調整水價。

台水董事長李嘉榮則表示，目前報告尚未送出，最後也須由行政院決定是否調漲水價。不過，台水為維持穩定供水，包括降漏管網改善，而降低漏水率計畫，由2025年執行到2032年，八年經費高達807億元。其中，中央公務預算分四年撥補80億元，而剩下的經費台水須自行舉債。包括舉債利息、原物料上漲，台水估計今年會大虧59億元，若再漲電價，虧損也會增加10億元，面臨史上最虧的一年。

李嘉榮表示，台水財務主要來自水費收入，「水價沒有調整，會有很多問題」。他強調，雖然檢討方案並非調漲方案，但盼望能將水價機制調整合理化。

台水副總武經文則提到，「希望保障民生用水，減少物價衝擊」，以及「多增加一些費率級距」則會是未來水費調漲的主要可能方向。

雖然水價新方案還沒公布，不過外界預期這次水費漲幅可能會擴大。目前台水水價分四段，第一段10度以下，每度7.35元；第二段11到30度，每度9.45元；第三段31到50度，每度11.55元；第四段51度以上，每度12.075元。

據了解，台水現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告。水價新方案預計起漲點從第四段50度以上針對用水大戶調水價，不排除增加200度、1,000度和4,000度級距，漲幅25%起跳。至於水價可能調幅，外界先前估算，平均水價可能從10.7元拉高到近15元，漲幅約四成。

台水 水價 經濟部

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