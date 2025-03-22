傳台列骯髒15國 經長：對各情境因應

美國「對等關稅」四月二日生效，點名「骯髒十五國」（The Dirty 15）將被「特別關注」，傳台灣列名其中。經濟部長郭智輝昨日表示，經濟部已就各種情境做出假設並提出因應方法。他沒有詳細透露下一步，只強調經濟部已有收集資料。

時機巧合的是，中油在二十日宣布簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（ＬＯＩ），郭智輝指出，雙方簽署投資意向書，代表著台灣未來會從美國阿拉斯加購買天然氣或油。

行政院長卓榮泰昨日率領各部會首長赴立院進行施政報告並備質詢，郭智輝會前受訪。面對媒體追問，當前情勢下是否會增加對美採購、對政府提出的應對措施是否感到樂觀？郭智輝則回應，經濟部不是談判的單位，這是經貿談判辦公室的工作。

對此，行政院經貿談判辦公室表示，美國是我國最重要的貿易夥伴國，政府對美方政策都有掌握。至於骯髒十五國名單，目前並未正式公布有哪些國家，政府將持續與美方緊密聯繫，尋求符合台美共同利益的最大目標下，維持產業發展與國際競爭力，爭取台灣競爭的公平性。

半導體產業評論家陸行之也在臉書發表對「骯髒十五國」的看法，他指出，台灣被列入主要是因為對美國徵收高關稅且貿易量大，貿易量大有可能是台灣的產業政策不反對做大量且高單價但低毛利的代工，但主要利潤被零組件及品牌商賺走，台灣是不是應該考慮逐步改變產業政策，看獲利而不是看營收。