台恐列「骯髒15國」 經部應變

美國「對等關稅」4月2日生效，點名「骯髒15國」（The Dirty 15）將被「特別關注」，傳台灣列名其中。經濟部長郭智輝昨（21）日表示，經濟部已就各種情境做出假設並提出因應方法。

行政院經貿談判辦公室強調，政府會即時與美方緊密聯繫，尋求符合台美共同利益的最大目標下，維持產業發展及國際競爭力，爭取台灣競爭的公平性。

行政院長卓榮泰昨日率各部會首長赴立法院施政報告並備詢，郭智輝會前受訪時表示，針對美國對等關稅，我方已就各種情境做出假設並提出因應方案。媒體追問是否會增加對美採購、對政府提出的應對措施是否感到樂觀？郭智輝僅強調經濟部已有蒐集資料，經濟部不是談判的單位，這是經貿談判辦公室的工作。

行政院經貿談判辦公室則表示，美國是我國最重要的貿易夥伴國，政府對美方政策都有掌握。

半導體產業評論家陸行之也在臉書發表對「骯髒15國」看法，指出台灣被列入主要是因為對美國徵收高關稅且貿易量大，貿易量大有可能是台灣的產業政策不反對做大量且高單價但低毛利的代工，但主要利潤被零組件及品牌商賺走，台灣是不是應該考慮逐步改變產業政策，看獲利而不是看營收。