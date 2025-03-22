快訊

晴朗炎熱下周更飆35度高溫 吳德榮指這天再轉溼冷如冬

川普鬆口 美股史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

台恐列「骯髒15國」 經部應變

經濟日報／ 記者葉卉軒余弦妙楊伶雯／台北報導

美國「對等關稅」4月2日生效，點名「骯髒15國」（The Dirty 15）將被「特別關注」，傳台灣列名其中。經濟部長郭智輝昨（21）日表示，經濟部已就各種情境做出假設並提出因應方法。

行政院經貿談判辦公室強調，政府會即時與美方緊密聯繫，尋求符合台美共同利益的最大目標下，維持產業發展及國際競爭力，爭取台灣競爭的公平性。

行政院長卓榮泰昨日率各部會首長赴立法院施政報告並備詢，郭智輝會前受訪時表示，針對美國對等關稅，我方已就各種情境做出假設並提出因應方案。媒體追問是否會增加對美採購、對政府提出的應對措施是否感到樂觀？郭智輝僅強調經濟部已有蒐集資料，經濟部不是談判的單位，這是經貿談判辦公室的工作。

行政院經貿談判辦公室則表示，美國是我國最重要的貿易夥伴國，政府對美方政策都有掌握。

半導體產業評論家陸行之也在臉書發表對「骯髒15國」看法，指出台灣被列入主要是因為對美國徵收高關稅且貿易量大，貿易量大有可能是台灣的產業政策不反對做大量且高單價但低毛利的代工，但主要利潤被零組件及品牌商賺走，台灣是不是應該考慮逐步改變產業政策，看獲利而不是看營收。

經濟部 美國 關稅

延伸閱讀

3月底水價報告出爐…水價是否調漲？水利署：會做最充分考量

傳台也在「骯髒15國」名單中 郭智輝：經濟部已提出因應方法

傳台被列入「骯髒15國」 郭智輝：經濟部已提出因應方法

【重磅快評】郭智輝失言不下台 道歉還拿公部門資源洗門風

相關新聞

董座李嘉榮估今年虧59億 台水：水價不調會有很多問題

漲電價箭在弦上，水價也喊漲。台水董事長李嘉榮昨（21）日表示，現行水價已經31年未調整，「水價若沒有調整，會有很多問題」...

傳台列骯髒15國 經長：對各情境因應

美國「對等關稅」四月二日生效，點名「骯髒十五國」（The Dirty 15）將被「特別關注」，傳台灣列名其中。經濟部長郭...

台恐列「骯髒15國」 經部應變

美國「對等關稅」4月2日生效，點名「骯髒15國」（The Dirty 15）將被「特別關注」，傳台灣列名其中。經濟部長郭...

回應立委質疑 台電：三年吸收電價6,000億

電價上漲聲聲催，國民黨、民眾黨立委昨（21）日直指，是錯誤能源政策造成台電虧損。台電則回應，近三年吸收民生、工業電價達6...

台電：2024年電價若比照韓國 可轉虧為盈大賺1,539億元

針對21日民眾黨、國民黨立委開記者會指能源政策造成台電虧損，台電回應表示，在野黨主張核電卻又採取核電三不立場，不修法使用...

國際油價上漲 下週汽油估降2角、柴油漲2角

紅海地緣政治局勢升溫，國際油價上漲，中油持續啟動油價雙平穩機制，預估24日凌晨零時起，汽油每公升實際調降0.2元、柴油每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。