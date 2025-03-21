催出女性勞動力！勞動部：7月提婦女再就業獎勵新內容

台灣許多女性因家庭照顧離開職場，為催出女性勞動力，勞動部推動婦女再就業獎勵，每人最高可領取台幣三萬元就業獎勵，勞動部21日表示，預計7月底提出新計畫內容、檢討補助金額。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長劉玉儀會中表示，勞動部訂有「婦女再就業計畫」，包含自主訓練獎勵、婦女再就業獎勵及工時調整獎勵等，去年共協助3萬8408名婦女就業，預計2025年至2028年增加14萬名婦女重返職場。

劉玉儀表示，企業提供就業機會僱用再就業婦女，有助於紓緩缺工時代人力不足的問題，也能促進婦女在工作上實現自我價值、獲得穩定職涯發展，其中若婦女申請自主訓練獎勵，在完成訓練並就業後最高可領取三萬元獎勵金。

劉玉儀還提到，雇主向公立就業服務機構辦理求才登記提供工時調整職缺，並僱用推介婦女滿一個月，每個職缺每月核發工時調整津貼3000元，最長可請領12個月(最高3萬6000元)。

2025年上半年的自主訓練獎勵目前正在受理申請，申請期間自即日起至6月3日截止，有意準備返回職場的婦女朋友們可向勞動力發展署各分署提出申請，而再就業獎勵及雇主工時調整獎勵由各公立就業服務機構持續辦理，歡迎二度就業婦女及有求才需求的雇主能善加運用。