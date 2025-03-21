國際氣候行動論壇圓滿落幕 碳交所與證交所積極推動國際合作

臺灣碳權交易所(TCX)與臺灣證券交易所(TWSE)於3月20日「2050智慧城市展暨淨零城市展」期間，在南港展覽館成功舉辦「International Climate ActionForum (國際氣候行動論壇) 」，邀請亞洲開發銀行(ADB)、國際排放交易協會(IETA)、國際碳權核發機構VERRA及碳權評等機構Sylvera等國際機構代表發表專題演講，探討COP29 通過《巴黎協定》第六條及新的集體量化氣候融資目標（NCQG）後，全球碳市場發展及未來趨勢，吸引逾150位國內外企業代表、ESG專家及媒體朋友參與。

臺灣碳權交易所田建中總經理致詞時表示，2024年全球自願性碳市場(VCM)碳權註銷量達1.9億噸二氧化碳當量，碳交易已成為全球推動淨零的重要工具。環境部近日表示將規劃2026年試行總量管制交易機制(ETS)，藉此推動企業加速減碳行動。這次論壇將與國際專家交流氣候政策、碳市場合作與碳權品質，深化臺灣碳市場交易機制，加速臺灣企業減碳進程，並與國際接軌。

亞洲開發銀行(ADB)行業發展局水資源和城市發展分局高級城市發展專家Terry Cho指出，ADB承諾在2019年至2030年間提供1000億美元氣候融資，截至2023年底，已投入超過300億美元，透過多元機制推動農業、基礎建設及能源等領域的減碳行動，協助亞洲國家實現城市永續發展及淨零減碳的目標。

國際排放交易協會(IETA)政策分析師Nadine Lim表示，《巴黎協定》第六條的實施將使未來自願性碳市場(VCM)、強制性碳市場(ETS)與巴黎協定第六條合作機制更緊密互動，並將影響碳權的價值與市場規範，尤其近年亞洲各國碳定價有加速實施趨勢，IETA將持續推動國際碳交易市場，並促進強化高誠信碳市場機制。

國際碳權核發機構Verra亞洲區代表Win Sim Tan表示，Verra致力於提升自願性碳市場的品質與公信力，透過採納國際標準、確保符合國際民航組織(ICAO)規範的航空業減排計畫(CORSIA)，以及在Google、Meta、Microsoft等組成的Symbiosis Coalition的支持下，推動更嚴格的自有標章ABACUS，建立一個更具品質和可靠性的碳信用市場。

國際碳權評等機構Sylvera科技氣候顧問Kai Tsi Lin強調，高品質的碳權對於全球碳市場的穩定性與企業減碳承諾至關重要，並表示持久性碳移除專案(DurableCDR)為未來趨勢，近期已透過各指標評估與標準化驗證機制對此類專案展開評等工作，以協助企業降低減碳投資之風險。

永智顧問公司石信智總經理作為主持人，與各機構專家共同討論各國氣候行動及碳信用市場的未來發展進行討論。亞洲開發銀行(ADB)提供了CACF(Climate Action Catalyst Fund)幫助開發中國家執行減碳專案，並促進各國透過巴黎協定第六條的國際市場交易實現氣候目標。國際排放交易協會(IETA)推動B-PMI夥伴計畫，促進政府與企業之間的連結，建構更完善的碳交易市場。國際碳權核發機構Verra認為，巴黎協定第6條將會活絡未來的碳交易市場，然而買賣雙方將會更趨於購買氣候資金較多投入的專案類型。

國際碳權評等機構Sylvera亦肯定未來市場對於持久性碳移除技術的需求將持續上揚。座談並談及川普退出巴黎協定對市場影響，所有專家都認為美國的氣候政策將對國際氣候融資產生重大衝擊，且今年以來美國有停止多項國際金援及資助的狀況，而這些資金缺口可能會轉向亞洲或民間資金以彌補，因此全球自願性碳交易市場未來發展將更形重要，後續各國及企業如何應對及合作，相關影響仍須持續觀察。

碳交所將持續關注國際碳市場合作機制之發展，作為我國未來進一步接軌總量管制與排放交易(ETS)之參考，促進企業和政府在碳中和與減碳方面的積極作為，共同打造更美好的環境與經濟新局。