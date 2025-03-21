AI產業持續熱絡 2月EPI電力景氣指數維持黃紅燈

台灣綜合研究院今天發布2025年2月EPI電力景氣指數，受惠AI（人工智慧）科技產業持續熱絡，半導體產業及相關產業用電需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。

台綜院指出，去年同期因適逢農曆春節假期，工作日數較少，相對基期偏低，致使全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.07%，累計1至2月全國產業用電量較去年同期減少0.7%。台電高壓以上用電方面，2月份整體產業用電量較去年同期成長2.79%，累計1至2月用電量減少0.69%；2月製造業用電量成長3.8%，累計1至2月用電量減少0.43%；2月服務業用電量減少2.13%，累計1至2月用電量成長減少2.01%。

台綜院強調，2025年年初以來，人工智慧技術持續加速擴展並快速滲透產業應用層面，帶動國內半導體供應鏈與相關應用產業的需求持續上揚，成為產業用電成長的重要推力；加上美國川普政府上任後所帶來的關稅政策不確定性，促使下游客戶提前採購備貨，產業訂單動能強勁，推升經濟成長表現。預測2025年2月經濟成長率為3.8%。

製造業方面，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等新興科技持續暢旺，電子科技產業生產動能強勁，加上去年同期春節工作天數較少等因素，半導體業、電腦電子與光學製品業等電子產業用電量持續穩健成長；且傳統產業用電表現轉佳，化學材料業與塑橡膠製品業轉為正成長，鋼鐵業及機械製造業則用電量跌幅大幅縮減。

整體製造業2月用電成長率為3.57%，累計1至2月用電量減少0.95%；2月整體製造業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。外銷訂單同樣受惠新興科技應用需求持續擴增，2月份成長逾3成，累積前2個月成長12%；以外銷訂單與用電量兩者走勢來看，製造業景氣向上復甦態勢不變。

台綜院分析，半導體業由於新興科技應用需求殷切，持續推升電子產品接單成長；與用電量兩者走勢來看，半導體業生產動能穩健強勁，景氣持續維持熱絡。電子與資通訊產品外銷訂單因人工智慧及雲端產業需求持續暢旺，推升伺服器與網通產品訂單增加，累計前2個月外銷訂單較去年同期成長15%；與用電量兩者走勢來看，電腦、電子及光學製品業景氣樂觀看待。

但化學材料業受到海外同業低價競爭及產業淡季效應，抑制產業生產動能；惟去年同期用電量基期較低，且電子用化學材料應用增加，2月用電量由負轉為正成長5.36%，由於石化產品持續受到海外同業競爭且國際油價下跌，下游廠商採購保守觀望，累積前2個月負成長7%；與用電量兩者走勢來看，化學材料業景氣尚未有明顯復甦跡象。基本金屬業因全球鋼市需求偏弱， 客戶下單保守觀望，加上海外同業低價搶市，鋼鐵業仍舊低迷。

綜觀來看，台綜院認為AI產業需求持續暢旺，半導體業者積極增產擴廠，帶動供應鏈上下游產業需求同步提升，加上去年同期春節低基期效應與廠商提前拉貨潮，2月產業用電成長表現亮眼。惟國際政經環境及地緣政治仍存在高度不確定性，尤其美國關稅政策變數升溫，干擾全球經濟復甦動能，後續仍需持續關注並審慎評估對國內產業影響力道。