快訊

地牛翻身！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

倫敦希斯洛機場失火斷電！緊急關閉致空中交通大亂

柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

國際油價上漲 下週汽油估降2角、柴油漲2角

中央社／ 台北21日電
圖為中油示意圖。 圖/聯合報系資料照片
圖為中油示意圖。 圖/聯合報系資料照片

紅海地緣政治局勢升溫，國際油價上漲，中油持續啟動油價雙平穩機制，預估24日凌晨零時起，汽油每公升實際調降0.2元、柴油每公升調漲0.2元，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升預估新台幣30.5元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升28.1元。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」日前宣稱，對紅海的美國軍艦進行襲擊。青年運動的媒體報導，美國空襲葉門多地，據稱包括青年運動領袖藏身處所在地區。地緣政治局勢升溫下，國際油價上漲。

根據中油浮動油價公式，累算至3月20日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶72.37美元，較上週每桶71.31美元上漲1.06美元；新台幣兌美元匯率為33.013元，較上週32.936元貶值0.077元。

依浮動油價調整機制作業原則，下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.6元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估24日凌晨零時起，汽油每公升實際調降0.2元、柴油每公升調漲0.2元。

中油 國際油價 新台幣

延伸閱讀

美國再祭制裁劍指伊朗 國際油價大漲

國際油價下跌但新台幣貶值 中油宣布明日汽、柴油價皆不調整

漁船用汽油113年度補貼3／31截止 最高2萬3587元

汽油終於降了！中油：明日起汽、柴油價格各調降0.1元

相關新聞

傳台也在「骯髒15國」名單中 郭智輝：經濟部已提出因應方法

美國總統川普提出的對等關稅即將生效，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到美國的「...

【重磅快評】被列入骯髒15國 不敢疑美的台灣準備好了嗎

只有美國才有這種霸氣，可以指責別人都是骯髒的，彷彿自己就純白無瑕。

台灣傳遭美列「骯髒15國」 陸行之：以後有機會買便宜的美國電動車

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到「特別關注」，據傳台灣也在名單中，資深半導體...

3月底水價報告出爐…水價是否調漲？水利署：會做最充分考量

央行預估，若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能上修至2.04%，行政院指示台水檢討水價，水利署副署長王...

國際油價上漲 下週汽油估降2角、柴油漲2角

紅海地緣政治局勢升溫，國際油價上漲，中油持續啟動油價雙平穩機制，預估24日凌晨零時起，汽油每公升實際調降0.2元、柴油每...

憂川普政策廠商提前拉貨 2月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院21日發布2025年2月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.07%，主要由於去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。