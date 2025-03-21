國際油價上漲 下週汽油估降2角、柴油漲2角

紅海地緣政治局勢升溫，國際油價上漲，中油持續啟動油價雙平穩機制，預估24日凌晨零時起，汽油每公升實際調降0.2元、柴油每公升調漲0.2元，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升預估新台幣30.5元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升28.1元。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」日前宣稱，對紅海的美國軍艦進行襲擊。青年運動的媒體報導，美國空襲葉門多地，據稱包括青年運動領袖藏身處所在地區。地緣政治局勢升溫下，國際油價上漲。

根據中油浮動油價公式，累算至3月20日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶72.37美元，較上週每桶71.31美元上漲1.06美元；新台幣兌美元匯率為33.013元，較上週32.936元貶值0.077元。

依浮動油價調整機制作業原則，下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.6元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估24日凌晨零時起，汽油每公升實際調降0.2元、柴油每公升調漲0.2元。