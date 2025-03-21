快訊

地牛翻身！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

倫敦希斯洛機場失火斷電！緊急關閉致空中交通大亂

柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

台水李嘉榮盼合理調整水價 經部：目前無調漲方案

中央社／ 台北21日電

水利署今天召開2025全國水會議，台水董事長李嘉榮公開呼籲，盼政府調整水價與費率級距，緩解台水財務困境並持續推動供水韌性工程，不過經濟部次長賴建信則說，會全面檢視台水的財務狀況，但目前沒有水價調漲方案。

台水預計3月底送出水價檢討報告，引發外界關注水價調整是否蠢動，李嘉榮強調，3月底送出水價檢討報告並非水價調整方案，行政院長卓榮泰要求對水價進行合理檢討，因此台水先送檢討報告。

不過他也強調，台水公司財務來自水費收入，水價已經31年沒有調整，為持續維持供水穩定、投入經費，「如果水價沒有調整，會有很多問題」，希望水價可以更合理調整，讓水資源合理發展。

李嘉榮認為，台水費率級距須檢討，31年前沒有這麼多的工業用水，級距就只有4段並不合理，用水量越大的用戶水價當然要高，現行最高一段水價也才每度新台幣11.5元。

談到台水財務面，李嘉榮說明，台水編列為期8年漏水改善計畫，總經費達新台幣807億元，其中80億元由中央公務預算補助，其餘則須靠舉債支應，台水財務愈來愈吃緊，但為穩定供水、強化供水韌性，新工程必須進行，不能停滯不前。

此外，台水今年法定預算預估虧損59億元，可能創下單年最高虧損紀錄。李嘉榮表示，2023年、2024年連2年均虧損約40億元，主要是舉債利息增加，再加上電價調漲也墊高供水系統電力成本。

面對台水期盼調整水價，賴建信今天出席水利署「2025全國水會議」受訪表示，現在沒有水價調漲方案，對於台水檢討報告，經濟部希望能全面檢討財務各個層面，包含供水效率、公司內部管理效能，並設法提升經營效能、設備效率，將會合理、客觀審視台水公司的檢討報告。

賴建信表示，卓榮泰今年在施政報告中提出「新治水、新供水、減漏水」3大目標，在減漏水方面，國發會已針對台水降漏工作給予補助，今年度為20億元，有助台水降漏效率。

台水 新台幣 水價

延伸閱讀

彰化道路挖不停惹民怨 影響最大的台水管線趕年底完工

攜手培育棒球人才 台水冠名贊助東大棒球隊

卓揆：水價調漲 時機未定

立委關注水價調漲 卓揆：時機未定

相關新聞

傳台也在「骯髒15國」名單中 郭智輝：經濟部已提出因應方法

美國總統川普提出的對等關稅即將生效，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到美國的「...

【重磅快評】被列入骯髒15國 不敢疑美的台灣準備好了嗎

只有美國才有這種霸氣，可以指責別人都是骯髒的，彷彿自己就純白無瑕。

台灣傳遭美列「骯髒15國」 陸行之：以後有機會買便宜的美國電動車

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到「特別關注」，據傳台灣也在名單中，資深半導體...

3月底水價報告出爐…水價是否調漲？水利署：會做最充分考量

央行預估，若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能上修至2.04%，行政院指示台水檢討水價，水利署副署長王...

國際油價上漲 下週汽油估降2角、柴油漲2角

紅海地緣政治局勢升溫，國際油價上漲，中油持續啟動油價雙平穩機制，預估24日凌晨零時起，汽油每公升實際調降0.2元、柴油每...

憂川普政策廠商提前拉貨 2月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院21日發布2025年2月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.07%，主要由於去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。