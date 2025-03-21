賴總統接見阿拉斯加州長 盼強化雙邊經濟韌性

賴清德總統21日上午接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）時表示，阿拉斯加州一直是臺灣重要的貿易夥伴，在能源、漁業或觀光等領域已建立穩固的合作基礎。希望未來更密切的互動交流，讓雙邊關係不斷茁壯，創造彼此繁榮發展。

賴總統致詞時首先代表臺灣人民向訪賓表達誠摯歡迎。他表示，鄧利維州長係首次訪問臺灣，昨晚和鄧利維州長一起參加臺灣美國商會的「謝年飯」，很高興今天能在總統府進一步交流。

賴總統提到，阿拉斯加州一直是臺灣重要的貿易夥伴。雙方從1988年就締結姊妹關係，無論在能源、漁業或觀光等領域，都建立了穩固的合作基礎。現在的臺灣，已經是阿拉斯加州第八大出口市場、第九大進口來源，顯示雙邊經貿關係的緊密程度及成長潛力。正如他昨晚在「謝年飯」提到，臺灣有興趣採購阿拉斯加的天然氣，相信透過鄧利維州長的來訪，雙方不僅能夠尋求更多的合作機會，也可以深化臺美關係。

賴總統指出，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待臺灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。

賴總統感謝美國政府多次重申對臺海和平穩定的重視，並反對以武力或脅迫改變現狀；這些對臺灣的支持，都有助於維護臺海及印太區域的穩定。他也再次感謝鄧利維州長遠道而來，希望未來臺灣與阿拉斯加州有更密切的互動交流，讓雙邊關係不斷茁壯，創造彼此繁榮發展。

隨後，鄧利維致詞時表示，這是一趟拜訪臺灣朋友的精彩旅程，他要感謝賴總統邀請會面，以及政府工作團隊的接待。他認為，新冠疫情肆虐，使世界分成疫情前和疫情後。疫情前，世界依賴二次大戰後數十年來所建立的一系列體系，包括供應鏈、聯盟、能源來源、貿易夥伴，以及盟友們。然而，疫情後，我們正重新建立與評估誰是盟友、能源來源及貿易夥伴。隨著美國新政府上任，我們正在為未來的50年打造一個新世界。這是一個重新評估並與盟友們共同投資未來50年的機會，互相再投資、投資於我們的未來及安全。

鄧利維說，可以確信的是，臺灣是美國的朋友，也是阿拉斯加州的朋友，這段友誼已持續好幾十年。透過此次及後續的訪問，希望建立臺灣與美國及阿拉斯加州之間更緊密的連結。我們有許多共通點，同屬太平洋大家庭成員，都是民主國家，並堅信自由、言論自由及資本主義。他對未來充滿樂觀，在世界重新建立關係之際，能源將成為未來經濟發展、國家安全及友誼的關鍵與基礎。

鄧利維表示，他相信這次訪問將為臺灣、阿拉斯加州和美國之間的美好未來奠定基礎，並在賴總統及美國政府的支持下共同合作，持續深化彼此關係。