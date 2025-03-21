國際氣候行動論壇：碳交易已成全球推動淨零的重要工具

臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所在「2050智慧城市展暨淨零城市展」期間，舉辦國際氣候行動論壇，邀請亞洲開發銀行（ADB）、國際排放交易協會（IETA）、國際碳權核發機構VERRA及碳權評等機構Sylvera等國際機構代表發表專題演講，探討COP29 通過《巴黎協定》第六條及新的集體量化氣候融資目標（NCQG）後，全球碳市場發展及未來趨勢，吸引逾150位國內外企業代表、ESG專家及媒體朋友參與。

臺灣碳權交易所總經理田建中表示，2024年全球自願性碳市場（VCM）碳權註銷量達1.9億噸二氧化碳當量，碳交易已成為全球推動淨零的重要工具。環境部近日表示將規劃2026年試行總量管制交易機制（ETS），藉此推動企業加速減碳行動。本次論壇將與國際專家交流氣候政策、碳市場合作與碳權品質，深化臺灣碳市場交易機制，加速臺灣企業減碳進程，並與國際接軌。

亞洲開發銀行（ADB）行業發展局水資源和城市發展分局高級城市發展專家Terry Cho指出，ADB承諾在2019年至2030年間提供1,000億美元氣候融資，截至2023年底，已投入超過300億美元，透過多元機制推動農業、基礎建設及能源等領域的減碳行動，協助亞洲國家實現城市永續發展及淨零減碳的目標。

國際排放交易協會政策分析師Nadine Lim表示，《巴黎協定》第六條的實施將使未來自願性碳市場、強制性碳市場與巴黎協定第六條合作機制更緊密互動，並將影響碳權的價值與市場規範，尤其近年亞洲各國碳定價有加速實施趨勢，IETA將持續推動國際碳交易市場，並促進強化高誠信碳市場機制。

國際碳權核發機構Verra亞洲區代表Win Sim Tan表示，Verra致力於提升自願性碳市場的品質與公信力，透過採納國際標準、確保符合國際民航組織（ICAO）規範的航空業減排計畫（CORSIA），以及在Google、Meta、Microsoft等組成的Symbiosis Coalition的支持下，推動更嚴格的自有標章ABACUS，建立一個更具品質和可靠性的碳信用市場。

國際碳權評等機構Sylvera科技氣候顧問Kai Tsi Lin強調，高品質的碳權對於全球碳市場的穩定性與企業減碳承諾至關重要，並表示持久性碳移除專案（Durable CDR）為未來趨勢，近期已透過各指標評估與標準化驗證機制對此類專案展開評等工作，以協助企業降低減碳投資的風險。