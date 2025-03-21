台灣傳遭美列「骯髒15國」 陸行之：以後有機會買便宜的美國電動車

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到「特別關注」，據傳台灣也在名單中，資深半導體產業評論家陸行之提出一個看法，「台灣是不是應該考慮逐步改變產業政策，看獲利而不是看營收」， 他同時表示，「看起來以後有機會買便宜的美國各種產品及美國電動車」。

美國財政部長貝森特日前接受福斯財經新聞（Fox Business）節目專訪時表示，美國總統川普提出的對等關稅即將生效，並點名「骯髒15國」（The Dirty 15），將會受到美國的「特別關注」。

貝森特18日受訪時表示，川普政府特別關注那些關稅最高且與美國貿易量大的15%國家，他將這些國家稱為「骯髒15國」（The Dirty 15）。這些國家通常還涉及國內生產或食品安全法規，導致美國產品難以進入其市場。

根據路透引述WTO去年數據所編製的圖表，台灣也在與美國貿易量大的前15國之列，其他還有墨西哥、加拿大、中國大陸、德國、日本、南韓、越南、英國、印度、荷蘭、愛爾蘭、義大利、法國以及巴西。

針對台灣恐列名「骯髒15國」受到「特別關注」，經濟部長郭智輝21日表示，經濟部已就各種情境做出假設並提出因應方法，至於樂觀與否，這是行政院經貿談判辦公室的工作。

陸行之也在臉書發表對「骯髒15國」的看法， 他指出，台灣被美國財政部長列為 the dirty 15 國，主要是因為對美國徵收高關稅且貿易量大，之前說過貿易量大有可能是台灣的產業政策不反對做大量且高單價但低毛利的代工，但主要利潤被零組件及品牌商賺走，台灣是不是應該考慮逐步改變產業政策，看獲利而不是看營收。

陸行之說，至於徵收高關稅好像不只對美國，尤其是油車/電動進口車萬萬稅，來保護台灣扶不起及沒什麼國際/國內競爭力的阿斗產業；陸行之認為，看起來以後有機會買便宜的美國各種產品（Napa Valley 的紅酒，超大冰箱/洗衣機/烘乾機，服飾，球鞋，健身器材，烤箱？）及美國電動車（除了Tesla, Rivian, Lucid Air 之外，實在乏善可陳)。

陸行之同時也點出，不知道歐盟跟日本會不會看到美國這樣也學著來要求台灣關稅對等一下，讓我們有機會可以買便宜的歐洲/日本國民車？陸行之也請粉絲分享看法，尤其是我們有哪些進口關稅，及美國有哪些好產品？

陸行之臉書全文如下：