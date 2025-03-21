憂川普政策廠商提前拉貨 2月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院21日發布2025年2月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.07%，主要由於去年同期適逢農曆春節，工作日數較少，基期較低，加上半導體業考量川普政策不確定性，提前拉貨，推升用電量成長，2月電力景氣燈號連續十個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈。

累計今年1~2月全國產業用電量則較去年同期減少0.7%，但受惠AI科技產業持續熱絡，半導體產業及相關產業用電需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。

產業別方面，台綜院指出，半導體業、電腦電子與光學製品業等電子產業用電量持續穩健成長，傳統產業用電表現轉佳，化學材料業與塑橡膠製品業也轉為正成長，雖然鋼鐵業及機械製造業用電量仍負成長，跌幅已大幅縮減。

台綜院認為，以外銷訂單與用電量兩者走勢來看，製造業景氣向上復甦態勢不變。台綜院還提到，AI產業需求持續暢旺，半導體業者積極增產擴廠，帶動供應鏈上下游產業需求同步提升，加上去年同期春節低基期效應與廠商提前拉貨潮，使得2月半導體產業用電成長表現亮眼，成為推升經濟成長的關鍵動能。

2月半導體用電量成長1.73%，累計1至2月用電量成長1.77%，電力景氣燈號連續十個月呈現揚升的黃紅燈。台綜院指出，半導體業由於新興科技應用需求殷切，持續推升電子產品接單成長；與用電量兩者走勢來看，半導體業生產動能穩健強勁，景氣持續維持熱絡。

不過，台綜院也示警，國際政經環境及地緣政治仍存在高度不確定性，尤其美國關稅政策變數升溫，干擾全球經濟復甦動能，後續仍需持續關注並審慎評估對國內產業影響力道。

台綜院還提到，2025年年初以來，人工智慧技術持續加速擴展並快速滲透產業應用層面，帶動國內半導體供應鏈與相關應用產業的需求持續上揚，成為產業用電成長的重要推力；加上美國川普政府上任後所帶來的關稅政策不確定性，促使下游客戶提前採購備貨，產業訂單動能強勁，推升經濟成長表現。

台電高壓以上用電方面，2月份整體產業用電量較去年同期成長2.79%，累計1至2月用電量減少0.69%；2月份製造業用電量成長3.8%，累計1至2月用電量減少0.43%；2月服務業用電量減少2.13%，累計1至2月用電量成長減少2.01%。