3月底水價報告出爐…水價是否調漲？水利署：會做最充分考量

央行預估，若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能上修至2.04%，行政院指示台水檢討水價，水利署副署長王藝峰21日表示，台水尚未提交報告，且檢討報告不代表水價調漲方案，只是提供政府做決策參考，思考水價議題時，政府一定會做最充分的考量。

經濟部水利署今天舉辦「2025全國水會議」，在世界水資源日前夕，集結產官學研以及公民團體，聚焦水環境調適、水資源調適、社會調適等三面向，探討提升水領域韌性與調適能力對策。

不過，媒體聚焦水價漲價與否？王藝峰被問及是否收到水價報告？他表示，目前沒有這方面的訊息，台水公司依照行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝的指示，正在積極檢討。

經濟部次長賴建信致詞指出，水是生命要素之一，為珍貴資源，但水的議題挑戰艱辛，水利工程師若是不能傾聽社會的聲音、需求，建設就會與社會期待有所差距，期盼透過此次會議，以科學資料為基礎，凝聚出未來的水利、水環境願景，並付諸實踐。

水利署代理署長林元鵬表示，政府2017年推動前瞻基礎建設至今，供水能力已增加237萬噸，約二成用水量，未來四年還要再增加一成，也就是120萬噸水，以因應氣候變遷的影響外，並創造穩定的民生供水條件，也要讓產業發展能夠持續穩定。

林元鵬還提到，台灣在水議題上面臨諸多挑戰，包括氣候變遷、都市人口增加衍生的供水及防災挑戰，還有高科技產業用水激增、社會與水共生、親水意識抬頭等。

林元鵬並指出，下階段水環境建設將以水與流域為核心概念，上中下游共同來推動，整合各部會資源，向行政院提出六年期的行動計劃，達到新治水，新供水、降漏水等三大目標。

電價調漲箭在弦上，現在也傳出31年未調整的水價將調漲，若水價調漲，勢必對民生物價帶來更大衝擊。但現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，盼藉由分析虧損緣由，爭取預算支持，或者能在不影響民生用水情況下調整水價，最終交由行政院綜合考量決定。

目前台水水價分4段，第1段10度以下，每度7.35元；第2段11到30度，每度9.45元；第3段31到50度，每度11.55元；第4段51度以上，每度12.075元。

台灣水價居全球後段班，行政院長卓榮泰今年1月呼籲全民面對合理水價，經濟部長郭智輝指示台水三個月內提出水價調整檢討報告，並拋出以水質差異分級銷售做法。