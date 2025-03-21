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【重磅快評】被列入骯髒15國 不敢疑美的台灣準備好了嗎

聯合報／ 主筆室
美國財政部長貝森特未直接點名「骯髒15國」是哪些國家，但根據路透社報導，台灣也名列其中。美聯社
美國財政部長貝森特未直接點名「骯髒15國」是哪些國家，但根據路透社報導，台灣也名列其中。美聯社

只有美國才有這種霸氣，可以指責別人都是骯髒的，彷彿自己就純白無瑕。

美國計劃在4月2日實施「對等關稅」政策，針對對美國徵收高關稅且貿易量大的國家，將這些國家稱為「骯髒15國」（The Dirty 15）。美國財政部長貝森特雖未直接點名「骯髒15國」是哪些國家，但根據路透社報導，包括美國前15大貿易夥伴，如墨西哥、加拿大、中國、德國、日本、南韓、台灣、越南、英國、印度、荷蘭、愛爾蘭、義大利、法國和巴西。台灣因為對美貿易量大且關稅較高而被列入其中，尤其是對進口車的關稅高達17.5%，加上其他稅項後累計稅負更高。

這15國是怎麼認定？非常簡單，就是美國列出對美貿易量大的前15大國家，不去管這些國家輸入到美國的產品，就是美國自己最需要而又無力製造的，原本是供應給有需求的美國人，現在卻被說成骯髒，這個邏輯怎麼想都覺得不通，但是沒辦法，一切是美國總統川普說了算。

美國宣告這個骯髒15國名單之後，4月2日還會發出一個「宣判單」，這些國家將收到一個代表其應承擔的關稅稅率的數字，意即如果各國沒未提出讓美國滿意的作法，至少就會被課以高關稅。台灣要想從這骯髒15國中除名，當然就是只有減少對美國的輸出，或者增加對美國的採購。這也就是賴政府近日多次表達將擴大對美採購，包括工業產品、農產品及天然氣，中油昨天就簽署向阿拉斯加採購天然氣意向書。另外，還要減少對美國認定的貿易障礙，例如降低汽車、農產品關稅，甚至解除一些非關稅障礙，如之前美國要求台灣開放萊豬、萊牛等。

「骯髒15國」政策一旦實施，會對哪些產業造成最大影響？不外乎科技與製造業，尤其是半導體和電子零組件、汽車產業，台灣對進口車課以17.5%的高關稅，台灣出口到美國的汽車關稅僅2.5%，若不調整，可能會受到美國的對等關稅反制，進一步影響進口車市場。但這事對台灣消費者也未必是壞事，因為進口車在關稅、貨物稅、營業稅等層層加總下，車價是別國的好幾倍，被保護多年的汽車產業這下得要自立自強，美登高一呼下，歐日等國應該會響應，屆時少了高關稅，台灣民眾終於有機會買到便宜的進口車。

在川普2.0的時代，世貿組織早就名存實亡，一切是由美國制定全球經貿市場的遊戲規則。台灣在這其中有被迫開放、被迫成長，也有被迫埋單的項目，或許也是逼使我們藉此重新檢視產業競爭力的機會。

川普 美國 關稅

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