快訊

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

家寧道歉「念稿4分鐘」被罵爆 Joeman教1招秒縮3分鐘：賺爛了

4月起生效！賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000元

林佳龍見證 合興社與美國德隆飼料採購簽署 MOU 儀式

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍20日應邀出席見證由保證責任彰化縣合興農畜牧生產合作社（合興社）與美國德隆公司飼料採購備忘錄的簽署儀式。該合作社規劃每年向美方採購飼料12萬噸，預計台灣整體對美採購的飼料也將增加。林佳龍期盼，透過台灣在農業技術與AI、數位科技等領域的實力，深化與美國等夥伴國家在智慧新農業、人才培育、農村整體營造等各面向的合作。

林佳龍致詞時提及，外交部與農業部負責規劃對美的「農訪團」，預計今年9月赴美國進行農業採購訪問，因應縮短台美貿易逆差的目標，行政院特別重視此次的農訪團，也盼民間共同支持政府政策，強化台美經貿合作關係。林部長表示，美國是全球農業生產大國，擁有成熟的農業科技及供應鏈，而且美國農作物檢驗機制完善，品質與安全標準高，針對不同需求，也具備多樣化選擇，配合高效率的物流，是世界最大的飼料出口國，相信穩定且多元化的進口來源將有助台灣畜牧業的永續發展。

林佳龍強調，未來台灣與美國除擴大農業商品貿易外，也希望運用AI、數位科技等先進技術，在精準農業、農業氣候預測、作物基因改良、農業供應鏈物流等加強合作，並透過區塊鏈技術，加強農產品溯源。另規劃與夥伴國家共同培育智慧新農業等相關產業人才。

林佳龍重申，台灣農業在軟體方面如改良、養殖具成熟技術，過去也與許多夥伴國家執行漁業養殖、畜牧擴展計畫等。而在硬體方面，台灣在AI伺服器等擁有完整的一條龍供應鏈，全球90%AI伺服器來自台灣，外交部規劃透過海外智慧農業示範區，展示台灣智慧農業科技創新，希望透過政府對智慧新農業的規畫，帶動相關供應鏈一同發掘海外潛在市場商機。此外，外交部也規劃擴大青農參與，除深化與夥伴國家的實質關係外，也可發展農村整體營造，協助夥伴國永續成長。

「智慧新農業」是外交部「榮邦計畫」八大旗艦項目之一，將結合我國駐外技術團的農民輔導網路，導入我國數位技術，將技術團轉型為科技顧問團，提升夥伴國農產品附加價值，推動傳統農業向輕工業轉型升級如食品加工等，加強與友邦及夥伴國家的實質合作關係，並帶動我國相關產業開拓新興市場。

美國在台協會農業組組長王睿珂（Erich Kuss）致詞表示，和平與穩定始於溫飽，台灣是美國全球第八大農產品出口國，美國則是台灣第一大農產品進口國，充分顯示台美堅實的友誼，未來雙邊也會持續彼此友好的關係。

MOU 林佳龍 美國在台協會 農業

延伸閱讀

林佳龍：農訪團預計9月赴美 拚縮小台美貿易逆差

美媒稱林佳龍召見谷立言抱怨 AIT：報導不實捏造

外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造

團員香港遭扣批林佳龍洩個資延宕救援 傅崐萁：立刻下台

相關新聞

總統將公布財劃法總預算 政院：與公法學者進一步研究

按照規定總統府將在21日公布總預算與財劃法修正，外界關注行政院是否將採取救濟，對此，行政院長卓榮泰表示，日前監察院已經正...

內政部籲立院盡速審議前瞻預算 確保地方建設不中斷

國土署2025年預算遭到凍刪，內政部部長劉世芳表示，前瞻基礎建設計畫第五期（2025年度）預算仍待立法院排案審議，若無法...

傳台被川普列入「骯髒15國」 郭智輝：經濟部已提出因應方法

美國川普政府關注對美徵收高額關稅的國家，稱為「骯髒15國」（thedirty 15），外媒報導，台灣列名其中。對於政府是...

南韓軍工業躍世界第8 為何台追不上？漢翔、亞航、龍德造船…老謝：因這事發展停滯

過去幾年，台灣的人均所得追上南韓，台積電完全打敗三星，還有台股從2020年連續上揚，每一年都超過南韓，這都是讓台灣人覺得很欣慰的事。

前二月外銷訂單 寫歷年次高 接單美國攀峰衝上328億美元

經濟部昨（20）日發布前二月接單964.2億美元，為歷年同期次高，年增11.9%，優於預期，主因AI需求強勁、新品手機上...

楊金龍談川普...確實worry

美國總統川普預計4月2日公布「對等關稅」稅率以及相關措施，加上美國財政部公布匯率報告在即，市場擔心川普藉題發揮，央行總裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。