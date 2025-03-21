林佳龍見證 合興社與美國德隆飼料採購簽署 MOU 儀式

外交部長林佳龍20日應邀出席見證由保證責任彰化縣合興農畜牧生產合作社（合興社）與美國德隆公司飼料採購備忘錄的簽署儀式。該合作社規劃每年向美方採購飼料12萬噸，預計台灣整體對美採購的飼料也將增加。林佳龍期盼，透過台灣在農業技術與AI、數位科技等領域的實力，深化與美國等夥伴國家在智慧新農業、人才培育、農村整體營造等各面向的合作。

林佳龍致詞時提及，外交部與農業部負責規劃對美的「農訪團」，預計今年9月赴美國進行農業採購訪問，因應縮短台美貿易逆差的目標，行政院特別重視此次的農訪團，也盼民間共同支持政府政策，強化台美經貿合作關係。林部長表示，美國是全球農業生產大國，擁有成熟的農業科技及供應鏈，而且美國農作物檢驗機制完善，品質與安全標準高，針對不同需求，也具備多樣化選擇，配合高效率的物流，是世界最大的飼料出口國，相信穩定且多元化的進口來源將有助台灣畜牧業的永續發展。

林佳龍強調，未來台灣與美國除擴大農業商品貿易外，也希望運用AI、數位科技等先進技術，在精準農業、農業氣候預測、作物基因改良、農業供應鏈物流等加強合作，並透過區塊鏈技術，加強農產品溯源。另規劃與夥伴國家共同培育智慧新農業等相關產業人才。

林佳龍重申，台灣農業在軟體方面如改良、養殖具成熟技術，過去也與許多夥伴國家執行漁業養殖、畜牧擴展計畫等。而在硬體方面，台灣在AI伺服器等擁有完整的一條龍供應鏈，全球90%AI伺服器來自台灣，外交部規劃透過海外智慧農業示範區，展示台灣智慧農業科技創新，希望透過政府對智慧新農業的規畫，帶動相關供應鏈一同發掘海外潛在市場商機。此外，外交部也規劃擴大青農參與，除深化與夥伴國家的實質關係外，也可發展農村整體營造，協助夥伴國永續成長。

「智慧新農業」是外交部「榮邦計畫」八大旗艦項目之一，將結合我國駐外技術團的農民輔導網路，導入我國數位技術，將技術團轉型為科技顧問團，提升夥伴國農產品附加價值，推動傳統農業向輕工業轉型升級如食品加工等，加強與友邦及夥伴國家的實質合作關係，並帶動我國相關產業開拓新興市場。

美國在台協會農業組組長王睿珂（Erich Kuss）致詞表示，和平與穩定始於溫飽，台灣是美國全球第八大農產品出口國，美國則是台灣第一大農產品進口國，充分顯示台美堅實的友誼，未來雙邊也會持續彼此友好的關係。