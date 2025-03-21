傳台被川普列入「骯髒15國」 郭智輝：經濟部已提出因應方法

美國川普政府關注對美徵收高額關稅的國家，稱為「骯髒15國」（thedirty 15），外媒報導，台灣列名其中。對於政府是否有所因應，經濟部長郭智輝今天表示，經濟部已就各種情境做出假設並提出因應方法，至於樂觀與否，這是行政院經貿談判辦公室的工作。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，郭智輝會前受訪時做上述表示。

媒體報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty15）」，直言這些國家將是4月2日對等關稅的主要實施對象。據傳台灣也在「骯髒15國」的名單之中。

對於當前情勢，郭智輝說，經濟部已就各種情境做出假設並提出可以因應的方法，媒體追問是否感到樂觀及是否會增加採購，他說，這是經貿談判辦公室的工作，經濟部不是談判的單位，經濟部就自己的部分有收集資料。

與此同時，中油昨天簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI），郭智輝指出，昨天台灣剛跟阿拉斯加公司簽了一個投資意向書，代表台灣未來會從阿拉斯加購買天然氣或油。

至於比重的部分，郭智輝說，要看國內的市場需求來決定。

此外，對於中央銀行昨天舉行理事監事會，預估若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能因此上修至2.04%。

針對一旦電價上漲可能造成的影響，郭智輝表示，電價部分由審議委員來做最後決定，「我們大家再努力」。