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內政部籲立院盡速審議前瞻預算 確保地方建設不中斷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳(中)盼立法院盡速排審。內政部提供
內政部長劉世芳(中)盼立法院盡速排審。內政部提供

國土署2025年預算遭到凍刪，內政部部長劉世芳表示，前瞻基礎建設計畫第五期（2025年度）預算仍待立法院排案審議，若無法順利完成三讀，將影響各縣市政府道路建設，現階段439件工程恐因資金無法銜接而面臨停工風險。

國土署20日在部務會報中，針對「114年國土署預算凍刪情形、補助各地方政府計畫（含公建、前瞻）辦理情形、影響評估與因應作為」進行報告。劉世芳指出，前瞻基礎建設計畫第五期若未能三讀，將影響各縣市政府道路建設，待核定案件亦可能無法如期發包，影響範圍廣泛，補助總金額約64.55億元。

此外，前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「全國水環境改善計畫」共計34億元預算亦受影響，恐對防洪治水工程造成衝擊。

國土署指出，「提升道路品質計畫2.0」第5次提案中，除新北市、基隆市及新竹市未提案外，其餘縣市均已提出改善計畫，並於2024年12月完成設計審議，不過，因為2025年度預算尚未審議通過，各地方政府無法完成案件核定，恐影響道路品質提升進度。

國土署還說，此外，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」部分，4億元經費原規劃用於新北市及基隆市淡水河系周邊抽水站操作整備，然而汛期將至，前瞻預算仍未審議，恐影響防洪整備工作，對都市區內治水工程建設造成影響。

劉世芳進一步指出，2025年度總預算案因維持立法院三讀決議，導致歲出金額遭大幅刪減，影響社會住宅（含租金補貼）、市區道路、下水道及城鄉風貌等基礎建設計畫之審議與執行，削弱內政部推動地方建設及民生業務的能力，影響層面廣泛。

劉世芳強調，多數受影響計畫適用於台北市以外的21個縣市，已請相關機關檢討已核定但尚未執行的計畫，並研議提高地方政府自籌款比例，確保計畫推動。同時，她也呼籲地方政府共同承擔財政責任，積極研議預算籌措方案，以減輕工程進度延宕及履約爭議等風險。

內政部呼籲，立法院應考量地方政府在道路、路平改善、下水道建設及防洪整備等方面的迫切需求，盡速排審前瞻預算，以確保地方基礎建設順利推動，維護民眾權益。

內政部 前瞻基礎建設 地方政府

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