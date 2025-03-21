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總統將公布財劃法總預算 政院：與公法學者進一步研究

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

按照規定總統府將在21日公布總預算財劃法修正，外界關注行政院是否將採取救濟，對此，行政院長卓榮泰表示，日前監察院已經正式宣布，他們會提出釋憲，甚至是暫時處分。會在憲政的精神跟要求底下有其一致性，將所有的公法學者來做更進一步的研究。

監察院日前表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護，為捍衛憲政機關尊嚴、保障民眾權益，將待賴清德總統公布今年度預算案時同步聲請釋憲及暫時處分。

面對賴總統即將公布總預算與財劃法修正，行政院的下一步備受關注，對此，卓榮泰說，就中央政府總預算而言，除了立法院之外，其他的憲政機關都受到很大的影響，日前監察院已經正式宣布，他們會提出釋憲，甚至是暫時處分。

卓榮泰表示，「所有的憲政機關基於本身所受的，關於中央政府總預算以及財劃法的影響，我們都會在憲政的精神跟要求底下有其一致性，也會做必要的分工，這個部分我們會在緊接下來的時間，來跟所有的公法學者來做更進一步的研究。我認為保障憲政機關的功能、保障人民的權利，同時讓人民有再一次審慎來看看這個法案內容的實質精神，是整個未來要去做的重要工作」。

卓榮泰 監察院 總預算 財劃法 賴清德

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