防範川普不確定性 台美利率不變

面對美國總統川普大打關稅戰對全球經濟的衝擊，美國聯準會與我國中央銀行昨天雙雙宣布利率維持不變，聯準會將美國今年的經濟成長率預估下修至百分之一點七，「保二」無望；央行將我國今年經濟成長率下修至百分之三點○五，勉強「保三」。

水電雙漲CPI恐破2%

除了下修今年經濟成長率預測，聯準會也上調通膨預期，將個人消費支出（PCE）核心平減指數年增幅從百分之二點五調高至二點八。

央行預測我國今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為百分之一點八九、一點七九，總裁楊金龍說，考量台鐵票價及水電等公用事業費率下月起有機會調漲，今年CPI年增率可能上修至百分之二點○四。

聯準會昨決定利率維持在百分之四點二五至四點五不變，而聯準會在川普上任後首次發表的「經濟預測彙總」中，下修今年的經濟成長率預測值、上調失業率，顯示聯準會擔心川普的政策至少在短期內將推升通膨，打擊投資、企業與消費者信心及經濟成長。幾乎所有聯準會決策官員都認為，如果預測有錯，將錯在經濟成長實際上會更疲軟、失業更多，以及通膨更高。

鮑爾：不確定性異常升高

聯準會主席鮑爾表示，「顯然有一部分，很大一部分」與川普的關稅有關；關稅「往往會拉低經濟成長，並推高通膨」；基於不確定性異常升高，因此無須急於改變利率。他並指出，通膨下降的進展「目前可能會延後」。

我央行理監事會則決議利率「連四凍」，維持現行百分之二水準。

楊：貨幣政策無寬鬆條件

楊金龍指出，維持利率不變原因有二，一是今年通膨發展仍屬可控、通膨緩步回降趨勢不變，二是今年經濟成長較去年降溫，且美國經貿政策影響等不確定性升高，恐推升全球經濟下行風險，影響台灣經濟成長力道。

對於目前央行貨幣政策基調，楊金龍說沒有寬鬆的條件，除非經濟成長掉很厲害。這暗示今年內調降利率的機率不高。

央行這次利率與房市政策都不變，楊金龍指出，「Mr. Surprise可以除名了。」外界關注，水電價、台鐵票價等公用事業費率調漲恐衝擊通膨，他說，推估今年公用事業費率會分散時點調整，產業用水、電價格調漲雖不會直接影響CPI年增率，但廠商可能將漲價成本轉嫁給消費者，效果目前不易評估。

央行將滾動檢討經濟展望

楊金龍指出，央行初步評估目前美國對加、墨、陸等國加徵關稅，對台灣經濟影響相對有限。

楊金龍說，美國貿易政策仍持續發展中，影響程度與時程具不確定性，央行將滾動檢討，逐季調整央行經濟成長與通膨展望，「聯準會與日本央行利率宣布不變，都在防範川普二點○的不確定性」。