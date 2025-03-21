調漲電價勢在必行？ 郭智輝：同意

電價審議委員會預計下周召開，四月起電價調漲恐是勢在必行，經濟部長郭智輝昨鬆口表示，同意電價應該調漲，但調幅不用像南韓一樣高，經濟部會在電價調漲與控制物價之間，提出最合適的方式。

立法院經濟委員會昨邀郭智輝進行業務報告，由於政府撥補台電千億元遭到在野黨封殺，朝野立委聚焦電價是否將調漲。郭智輝重申電價是否調漲由審議委員會決定，但民進黨立委邱議瑩指出，過去民生電價只漲一千度以上，以下都凍漲，導致台電虧損愈來愈多，「調漲電價勢在必行」，郭智輝回說，「完全同意」。

台電董事長曾文生日前表示，如果電價比照南韓，去年甚至還會有盈餘。郭智輝則說，「我們應該不用漲那麼高」，經濟部會在電價調漲與控制物價間想辦法，提出最合適的方式，但並不是媒體披露的漲幅百分之六、每月用電三三○度以下要調漲的方向，而工業電價的原則是不超過競爭對手。

不過，國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴瑞隆、民眾黨立委張啓楷都要求台電不應漲電價，郭智輝則表示，會將意見帶給電價審議委員會。

郭智輝說，若台電是民營企業，勢必要漲價，但它是國營企業，就要重視民生責任。過去凍漲造成台電巨額負債，若政府能撥補，讓台電有舉債空間。不過，因台電負債過高，已不適宜再增加舉債，以免利息過高，經濟部會把電價相關訊息提供電價費率審議會，由委員斟酌討論。郭智輝表示，「我不是漲價部長」，也不是「水電部長」。

針對外界批評台電虧損主因是棄用相對便宜的核電，和碩董事長童子賢也表示，若使用核電，每年可以幫台電省下上千億元。郭智輝說，如果立院通過「核子反應器設施管制法」修改讓核電廠延役，經濟部及台電會按照通過的法令來執行。

但對於核二、核三廠若持續運作能省下多少錢？郭智輝則說，核能占發電比例並不高，若是運轉是否真的能讓台電賺錢，都還要再評估。

國民黨立委葛如鈞批評，政府核能政策態度反覆，面對核能修法議題「選擇性尊重立院」，完全是政治操作手法。全球減碳與能源轉型趨勢下，美國、日本、南韓、瑞典等皆已啟動核電復興，台灣若繼續堅持「非核家園」的政策，將嚴重影響產業發展與經濟競爭力。