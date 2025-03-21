國安基金加銀彈 財長：審慎研議

國安基金規模五千億元，規模是否需要擴大引發立委關注。財政部長莊翠雲昨說，國安基金規模目前仍在運用範圍內，要調高基金規模涉及修訂國安基金設置及管理條例，需要審慎研議，財政部會持續關注股市變化。

立法院財委會昨邀莊翠雲業務報告，立委郭國文、羅明才關切國安基金規模議題，認為國安基金在八十九年成立時，台股總市值八兆元，如今台股市值攀升至七十一兆餘元，基金規模是否需要擴大？

莊翠雲指出，國安基金設置及管理條例規定，國安基金可運用資金總額為五千億元，其中兩千億元以國庫持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款；另外則是向四大基金借款，最高額度三千億元。她說，國安基金歷次護盤都是向金融機構借款，尚未動用到四大基金。

莊翠雲表示，目前台股市值是國安基金成立時的九倍，外資占比四成，對台股重要性日增，加上國際情勢變化，財部會持續關注股市動態，考量國安基金規模目前應該還在運用範圍內，加上調高規模涉及條例修正，因此需要審慎研議。

據了解，考量先前有立委等外界意見倡議應擴大國安基金規模，財政部內部對此也進行幕僚作業分析，也曾有國安基金委員在國安基金例會中提出檢討基金規模的意見，但基金規模是否擴大在政府內部尚未形成共識，行政院也未指示財政部研議擴大國安基金規模。