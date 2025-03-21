減少台美順差 中油簽阿拉斯加天然氣買賣意向書

為確保台灣天然氣供應穩定及促進台美能源合作，中油昨簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，中油將採購阿拉斯加液化天然氣，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。

中油指出，美國過去限制阿拉斯加州液化天然氣開採，但川普上任後有所突破；目前尚未敲定購買量，未來可視台灣需求購買。此外，中油也爭取投資阿拉斯加液化天然氣參與權，如此將成為除了卡達及澳洲之外，第三個LNG氣源供應國。

賴清德總統昨晚出席美國商會謝年飯活動致詞表示，「阿拉斯加的天然氣品質很好，運輸到台灣的距離也近，我們很有興趣採購阿拉斯加的天然氣，這不但符合我們的需求考量，也符合我們的能源安全。」與會的美國在台協會台北辦事處處長谷立言也說，這項採購案將能確保台灣未來擁有更穩定安全的液化天然氣供應。

中油表示，Alaska LNG計畫為美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC與主要開發商Glenfarne合作積極推動的液化天然氣出口專案，該計畫未來將成為美國液化天然氣出口設施中，距離台灣最近的液化天然氣供應來源，無須通過巴拿馬運河，可有效縮短航運時間，降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。

據了解，Glenfarne為一家能源和基礎設施資產公司，專注於開發擁有營運及產業管理，業務遍及美洲市場，擁有近五十個可再生能源電網天然氣和液化天然氣出口計畫，共分布於九個國家。