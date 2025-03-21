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對等關稅衝擊 財部3方案應對
美國預計四月二日對貿易夥伴開徵對等關稅，財政部長莊翠雲昨天表示，美方具體實施內容尚不明確，但行政部門持續密切關注相關政策，針對可能情形研擬應對方案，財政部也會盤點從美國進口、或台灣出口到美國的主要貨品數據。
立法院財委會昨邀財長莊翠雲業務報告，朝野立委關切美國總統川普祭出高關稅等政策，台灣如何因應。莊翠雲說，財政部已經開始進行相關盤點工作，包括從美國進口、台灣輸美前卅大產品的金額進行分析，盤點結果將有助於評估是否需要對某些產品進行調整，並研究相對應的關稅率，會依據對等關稅的項目和稅率來進行規畫，並且持續與行政院及相關部會研擬具體措施。
其中我國目前對進口汽車課徵百分之十七點五的關稅引發關注，立委黃珊珊指出，美國進口汽車面臨高額關稅與貨物稅，可能會使車輛在市場上的價格較進口增加五成，但台灣出口至美國的汽車關稅僅百分之二點五，可能引發美方要求台灣進行調整，甚至面臨額外的關稅懲罰。
莊翠雲說，對等關稅政策確實可能影響部分產業，政府正在研議各種應對方案，包括與美方溝通、調整內部稅制及提供相關產業支持措施，以降低影響。
而根據海關盤點，台灣去年對美出口前卅大貨品出口值二兆五八八七億元，占對美總出口三兆五七四一億元的百分之七十二點四；前卅大貨品主要是工業產品，包括其他自動資料處理機單元、儲存單元等、機器零附件、積體電路、交換器及路由器、印刷電路、固態非揮發性儲存裝置、鋼鐵螺絲帽、鋼鐵製品等。
去年從美國進口的前卅大貨品總值八○八九億元，占美國進口總額一兆四八五七億元的百分之五十四點四；其中廿一項進口關稅稅率為零，其餘九項介於百分之五至卅，項目包含電動車、診斷或實驗用試劑、硬粒小麥、化學品、肉類等。
關務署官員指出，海關會分析統計資料，配合經貿主管機關因應。
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