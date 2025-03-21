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對等關稅衝擊 財部3方案應對

聯合報／ 記者賴昭穎胡順惠／台北報導

美國預計四月二日對貿易夥伴開徵對等關稅財政部長莊翠雲昨天表示，美方具體實施內容尚不明確，但行政部門持續密切關注相關政策，針對可能情形研擬應對方案，財政部也會盤點從美國進口、或台灣出口到美國的主要貨品數據。

立法院財委會昨邀財長莊翠雲業務報告，朝野立委關切美國總統川普祭出高關稅等政策，台灣如何因應。莊翠雲說，財政部已經開始進行相關盤點工作，包括從美國進口、台灣輸美前卅大產品的金額進行分析，盤點結果將有助於評估是否需要對某些產品進行調整，並研究相對應的關稅率，會依據對等關稅的項目和稅率來進行規畫，並且持續與行政院及相關部會研擬具體措施。

其中我國目前對進口汽車課徵百分之十七點五的關稅引發關注，立委黃珊珊指出，美國進口汽車面臨高額關稅與貨物稅，可能會使車輛在市場上的價格較進口增加五成，但台灣出口至美國的汽車關稅僅百分之二點五，可能引發美方要求台灣進行調整，甚至面臨額外的關稅懲罰。

莊翠雲說，對等關稅政策確實可能影響部分產業，政府正在研議各種應對方案，包括與美方溝通、調整內部稅制及提供相關產業支持措施，以降低影響。

而根據海關盤點，台灣去年對美出口前卅大貨品出口值二兆五八八七億元，占對美總出口三兆五七四一億元的百分之七十二點四；前卅大貨品主要是工業產品，包括其他自動資料處理機單元、儲存單元等、機器零附件、積體電路、交換器及路由器、印刷電路、固態非揮發性儲存裝置、鋼鐵螺絲帽、鋼鐵製品等。

去年從美國進口的前卅大貨品總值八○八九億元，占美國進口總額一兆四八五七億元的百分之五十四點四；其中廿一項進口關稅稅率為零，其餘九項介於百分之五至卅，項目包含電動車、診斷或實驗用試劑、硬粒小麥、化學品、肉類等。

關務署官員指出，海關會分析統計資料，配合經貿主管機關因應。

美國 財政部 關稅

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