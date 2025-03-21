新聞分析／停滯性通膨隱憂 台美央行邊走邊看

毫無意外，中央銀行昨天既未調整政策利率也未祭出第八波打炒房措施，央行利率「連四（季）凍」，與美國聯準會（Fed）步調一致。顯見面對「川普二點○」這個巨大的變數，對經濟造成下行壓力，物價則有上升隱憂，台美央行都只能邊走邊看。

台灣央行預測今年的消費者物價指數（CPI）、核心CPI（指扣除對物價較敏感的能源及食物價格）的年增率分別是百分之一點八九及百分之一點七九，但考量未來水電及台鐵票價等公共事業費率調漲的影響，CPI年增率的預測值可能上修到百分之二左右，核心CPI年增率預測值仍將低於去年的百分之一點八八。

美國的物價壓力主要來自川普的高關稅政策，將使得進口物價上漲；台灣則是因為公共事業漲價，尤其是水電及台鐵票價等將陸續在四月上漲，估計對今年CPI會直接影響○點一五個百分點。但央行為什麼沒有採取預防性升息？

去年三月，當時央行將重貼現率從百分之一點八七五調升到百分之二，當時就是基於預防性升息的理由。之後到現在，央行連續四季都未再調整政策利率。對比之下，央行總裁楊金龍昨日在記者會上被問到「這樣是否代表今天的楊金龍打臉去年的楊金龍？」他解釋央行此時未升息有三個考量，第一，央行認為目前的物價是可控的，且目前台灣面臨的通膨壓力是來自供給面導致的，用貨幣政策壓制比較沒有效果；其次，去年沒有川普二點○，今年有川普二點○，就連日本即使物價高達百分之四，日本央行也不敢升息；第三是央行連七波對不動產的選擇性信用管制，已使房貸利率上升，對經濟也有影響，情況不能與去年三月相比。

央行估計今年台灣經濟成長率為百分之三點○五，且楊金龍昨多次引用S&P評價台灣的經濟成長情況，作為台灣的經濟仍然不錯的佐證，可是身為央行總裁，楊金龍首要任務的就是控制物價，因此他說「從基調來看，目前沒有寬鬆的條件」。

說到底，在川普的多變政策底下，全球經濟面臨極大的不確定性，這也是為何市場開始討論美國是不是會出現「停滯性通貨膨脹」，也就是經濟下滑、物價上升的噩夢。美國如此，台灣也未必沒有這種隱憂，央行此時也同步陷入既不能升息也無法降息的情境。