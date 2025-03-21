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台灣機械公會莊大立 喊話提高投資抵減比例

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會昨（20）召開第30屆第二次會員代表大會，理事長莊大立表示，面對景氣持續低迷，「機械產業不曾灰心喪志」，他也呼籲政府能夠支持提高投資抵減比例，同時提高設備汰舊換新補助額度，帶動國內經濟正向循環，刺激景氣復甦。

莊大立向政府喊話，雖然這兩年來機械產業比較辛苦，但是景氣循環高高低低，懷抱初心，持續努力，才是大多數機械產業從業人員心態。而「自助者人恆助之」，政府對機械產業支持，相信能夠成為業界衝刺的爆發力。

昨天出席會員代表大會的立法院副院長江啟臣，也呼應莊大立的看法，他認為，政府可以透過投資抵減租稅，來因應景氣變化做出彈性調整，是最快速、有效的方式，特殊情況應有特別做法，能夠幫助業者度因應變局。

江啟臣說，台灣生產的機械也可比照家電產品，提供節能標章並享有「舊換新補助」，政府透過在資本財上給予補助、協助轉型，以因應淨零碳排和企業永續的全球趨勢，搶得轉型先機。

莊大立重申，台灣面臨韓國及中國大陸同業競爭，又未加入RCEP、CPTPP等國際區域組織，關稅負擔比競爭對手高，面對微利時代，亟需政府在投資抵減、汰舊換新政策上給予業者支援。尤其，尤其投資抵減率希望提高至25%。

景氣 江啟臣

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