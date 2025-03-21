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機械公會：Q3復甦恐落空 對等關稅、俄烏戰爭等歹戲拖棚影響

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣機械公會理事長莊大立。記者宋健生／攝影
台灣機械公會理事長莊大立。記者宋健生／攝影

台灣機械公會理事長莊大立昨（20）日表示，美中貿易戰隨著川普就任急遽升溫，加上對等關稅、俄烏戰爭、以巴衝突等「歹戲拖棚」，機械業界原本預期第3季可以見到景氣復甦的期待恐怕又要落空，廠商要有心理準備。

台灣機械公會第30屆第二次會員代表大會，包括立法院副院長江啟臣、總統府資政沈榮津、內政部司長林振祿、經濟部產發署主任秘書陳國軒、外貿協會秘書長王熙蒙、工業總會常務監事柯拔希等人都到場。

莊大立表示，美國總統川普上任之後，不只是機械產業，全球所有產業都面對接連不斷的挑戰，美中貿易戰情況隨著川普就任急遽升溫，對等關稅、俄烏停戰談判等，各國保護主義興起，地緣政治緊張情況持續發生。

莊大立不諱言，全球經濟復甦腳步逐漸趨緩，機械產業景氣仍舊處於低迷狀態，尤其俄烏戰爭、以巴衝突何時落幕，仍然未有定論，業界原本預期景氣可望在第3季逐步復甦的期待，恐怕又要落空。

展望2025年，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭與其國內經濟的發展更是扮演重要角色，歷經2023年的大幅衰退、2024的持平，參考機械外銷訂單、美中經濟政策與國際經濟發展情形，莊大立期盼今年機械整體出口可在第4季逐漸向上成長，緩步復甦。

台灣機械產業2024年全年出口292.75億美元，較2023年減少0.6%，在前三大出口產品之中，電子設備出口成長4.0%，檢量測設備出口成長3.6%，但工具機受到地緣政治影響相較其他產業來說更大，出口減少14.8%，是主要出口品項中減少幅度最大者。

莊大立指出，受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機相關業者積極配合管制規定，善盡客戶調查責任，使得出口訂單受到不少影響。

加上日幣大幅貶值與大陸低價商品傾銷，2023年工具機出口同比減少14%，2024年同比又下滑14.8% ，累計兩年出口下滑達26.7%，是台灣機械出口產品之中，受影響最大的產業。而2024年台灣機械整體產值預估與2023年接近，產值約1.2兆元。

展望2025年，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭與其國內經濟的發展更是扮演重要角色，歷經2023年的大幅衰退、2024的持平，參考機械外銷訂單、美中經濟政策與國際經濟發展情形，莊大立期盼今年機械整體出口可在第4季逐漸向上成長，緩步復甦。

工具機

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