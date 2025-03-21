財長：評估調高國安基金

藍綠立委昨（20）日於立法院財委會質詢時指出，《國安基金設置條例》上路以來，台股市值從8兆元成長到逾70兆元，國安基金規模卻停留在5,000億元，是否足夠？對此，財政部長莊翠雲表示，會評估調高，但需修正國安基金條例。

莊翠雲昨日率財政部所屬機關首長暨國營事業董事長赴財委會業務報告，民進黨立委郭國文指出，台股市值從國安基金設立之時的8兆元，大幅增加至現在破70兆元，現在股市不確定性很高，國安基金5,000億元規模已經不夠。對此，莊翠雲回應，「我們會隨時關注這問題」，會評估是否調高。

國民黨立委羅明才也詢問，共軍擾台情況趨頻繁，國安基金操作規模是否需增加？莊翠雲指出，根據國安基金設置條例，可運用資金總額5,000億元，其中2,000億元向金融機構借款，另外借用政府四大基金3,000億元，但歷來進場都是用借款方式，還未動用四大基金。

她坦言，國安基金自2000年設立迄今，目前台股市值達71.6兆元，已是當初設立時的九倍，會持續關注台股動態，至於應該調高多少，需審慎研議。