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楊金龍談川普...確實worry

經濟日報／ 記者楊筱筠陳美君／台北報導

美國總統川普預計4月2日公布「對等關稅」稅率以及相關措施，加上美國財政部公布匯率報告在即，市場擔心川普藉題發揮，央行總裁楊金龍昨（20）日坦言，雖然與美國財政部溝通良好，惟「川普2.0不確定性高」，所以「確實有worry（擔心）」。

楊金龍說，評估匯率操縱的三項檢視標準，台灣應仍維持兩項達標、一項不達標，以匯率報告評斷標準來看，與過去相同，但過往川普1.0經驗，中國大陸當時只有一項達標，仍被指控匯率操縱國，他坦言有點擔憂。

台灣傳出被列入與美國貿易量大且關稅較高的「骯髒15國」（The Dirty 15）。楊金龍表示，從純粹關稅角度來看，台灣應不在其中，認為台對美順差大是互補關係，並非不公平貿易。從純粹關稅稅率分析，平均稅率來看，美國為3.3％、台灣6.5％，但以加權稅率來看，美2.2％、台灣1.7％，「台灣應不會入列」。

若以對美順差角度來看，確實台灣對美順差極大、且持續增加，惟楊金龍認為，主要是美國需要台灣的晶片與伺服器，美國與台灣是互補，台灣輸出給美國的獲利率，遠低於美國業者銷售給其他客戶，認為台美雙方互補且有利。

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