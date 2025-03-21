央行理監事會 兩個理由 利率決議連四凍

中央銀行昨（20）日召開理監事會，決議利率「連四凍」，維持現行2%水準不變。總裁楊金龍指出，維持利率不變原因有二，一是今年通膨發展「仍屬可控」、通膨緩步回降趨勢不變，預估今年CPI年增率降至2%左右，二是今年經濟成長較去年降溫，且美國經貿政策影響等不確定性升高，恐推升全球經濟下行風險，影響台灣經濟。

對於目前央行貨幣政策基調，楊金龍明確表示，「沒有寬鬆的條件，除非經濟成長掉（drop）得很厲害」，暗示今年內調降利率的機率不高。

央行對今年經濟成長與通膨預估 圖／經濟日報提供

央行昨天下修今年經濟成長率，由去年第4季估計的3.13%，下修至3.05%，修正幅度達0.08個百分點。

楊金龍表示，展望今年，最低工資及軍公教薪資調高、碳費開徵，服務類價格僵固性仍高，漲幅將維持緩降走勢，惟國際機構預期國際油價趨跌，央行預測今年CPI及核心CPI年增率分別為1.89%、1.79%，低於去年的2.18%、1.88%。

楊金龍補充說，若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率，自4月起調漲影響，央行對今年CPI年增率預測值可能上修至2.04%。

央行這次利率與房市政策都不變，楊金龍說：「Mr. Surprise可以除名了。」外界關注，水電價、台鐵票價等公用事業費率調漲恐衝擊通膨，楊金龍說明，假設電價、台鐵票價及台水售價於今年4月起調漲，估計對今年國內通膨率直接影響約0.15個百分點。

楊金龍表示，「台電會比較早實施，台鐵已報行政院、但還沒決定，台水還沒報行政院」，推估今年公用事業費率會分散時點調整、不會同時在4月調漲，「TPASS行政院通勤月票」也不受台鐵票價調漲影響。產業用水、電價格調漲雖不會直接影響CPI年增率，但廠商可能將漲價成本轉嫁給消費者，效果目前不易評估。

楊金龍表示，央行預測今年經濟成長較去年降溫，為3.05%，但美國經貿政策影響等不確定性升高，恐推升全球經濟下行風險，進而影響台灣經濟成長力道，且今年國內產出缺口呈微幅負值。

楊金龍指出，根據現有資訊，央行初步評估目前美國對加、墨、中等國加徵關稅，對台灣經濟影響相對有限，至於美國對鋼、鋁進口製品等全面加徵關稅，因台灣鋼鐵早已被課徵25%，衝擊也不大。

楊金龍說，美國貿易政策仍持續發展中，且影響程度與時程具不確定性，未來央行將採取滾動式檢討，並參考最新國內外經濟情勢，逐季調整央行經濟成長與通膨展望，「聯準會與日本央行利率宣布不變，也都在防範川普2.0的不確定性」。