經長：電價調漲不會比韓多

經濟部將在月底召開電價費率審議會，決定4月新電價。經濟部長郭智輝昨（20）日表示，國內電價調漲，不會像南韓那樣多，經濟部會在電價調漲與控制物價間，提出最合適方式。

立法院經濟委員會昨日邀請郭智輝業務報告。民進黨立委邱議瑩質詢表示，因為總預算沒過，台電沒有獲得撥補影響非常大，從企業經營者來看，累虧這麼多的公司要怎麼活？財務要怎麼改進？

郭智輝表示，要從各方面來看，要先找出負債原因，對症下藥。台電是電價「凍漲」造成的。

邱議瑩表示，過去民生電價只漲1,000度以上，以下都凍漲，致台電虧損愈來愈多，她認為，不能不給漲價又不撥補，「調漲電價勢在必行」，調幅要再詳細討論。郭智輝則回答：「完全同意」。

邱議瑩提醒，經濟部要去研議在電價調漲後所帶來負面衝擊，例如節電補助因為預算被凍結，在野要經濟部考慮重啟核電；台電董事長曾文生也說，如果能以南韓韓電電價，2024年台電可以有盈餘，她點名郭智輝表達看法。邱議瑩同時秀出近三年台電與韓電在工業電價及民生電價之比較。

郭智輝表示，「我們應該不用漲那麼高」，行政院長卓榮泰也有指示，希望物價年增率不要超過2%，「我們會想辦法細算」，提出最合適方式。

民眾黨立委張啓楷、民進黨立委賴瑞隆昨日質詢時表示，希望電價凍漲。賴瑞隆呼籲，電價漲上去物價就回不來，應等7月下階段大罷免後的新民意決定，再來思考。對此郭智輝表示，會將委員訊息提供給電價審議委員會參考。

郭智輝說，電價由電價費率審議會決定，之所以要請國家補助台電，就是因過去凍漲造成台電巨額負債，台電負債率已達92%。

對於台積電赴美投資，郭智輝表示，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智財權、違反勞基法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述六項情形之一，經濟部將不予核准。