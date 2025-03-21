聽新聞
0:00 / 0:00

經長：電價調漲不會比韓多

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部將在月底召開電價費率審議會，決定4月新電價。經濟部長郭智輝昨（20）日表示，國內電價調漲，不會像南韓那樣多，經濟部會在電價調漲與控制物價間，提出最合適方式。

立法院經濟委員會昨日邀請郭智輝業務報告。民進黨立委邱議瑩質詢表示，因為總預算沒過，台電沒有獲得撥補影響非常大，從企業經營者來看，累虧這麼多的公司要怎麼活？財務要怎麼改進？

郭智輝表示，要從各方面來看，要先找出負債原因，對症下藥。台電是電價「凍漲」造成的。

邱議瑩表示，過去民生電價只漲1,000度以上，以下都凍漲，致台電虧損愈來愈多，她認為，不能不給漲價又不撥補，「調漲電價勢在必行」，調幅要再詳細討論。郭智輝則回答：「完全同意」。

邱議瑩提醒，經濟部要去研議在電價調漲後所帶來負面衝擊，例如節電補助因為預算被凍結，在野要經濟部考慮重啟核電；台電董事長曾文生也說，如果能以南韓韓電電價，2024年台電可以有盈餘，她點名郭智輝表達看法。邱議瑩同時秀出近三年台電與韓電在工業電價及民生電價之比較。

郭智輝表示，「我們應該不用漲那麼高」，行政院長卓榮泰也有指示，希望物價年增率不要超過2%，「我們會想辦法細算」，提出最合適方式。

民眾黨立委張啓楷、民進黨立委賴瑞隆昨日質詢時表示，希望電價凍漲。賴瑞隆呼籲，電價漲上去物價就回不來，應等7月下階段大罷免後的新民意決定，再來思考。對此郭智輝表示，會將委員訊息提供給電價審議委員會參考。

郭智輝說，電價由電價費率審議會決定，之所以要請國家補助台電，就是因過去凍漲造成台電巨額負債，台電負債率已達92%。

對於台積電赴美投資，郭智輝表示，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智財權、違反勞基法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述六項情形之一，經濟部將不予核准。

台電 經濟部 電價

延伸閱讀

台積電變美積電？經長：「這六種」情況將不予核准對外投資

影／看世界唐氏症日特展 郭智輝再為蒙古症言論致歉

台電：爭取離島建設基金撥補 須經政院立院同意

「是機率，不是遺傳」經長郭智輝看唐氏症展覽 再度致歉

相關新聞

防範川普不確定性 台美利率不變

面對美國總統川普大打關稅戰對全球經濟的衝擊，美國聯準會與我國中央銀行昨天雙雙宣布利率維持不變，聯準會將美國今年的經濟成長...

前二月外銷訂單 寫歷年次高 接單美國攀峰衝上328億美元

經濟部昨（20）日發布前二月接單964.2億美元，為歷年同期次高，年增11.9%，優於預期，主因AI需求強勁、新品手機上...

總統：擴大對美採購三產品 國防預算要達到GDP 3%

台灣美國商會昨（20）日舉行謝年飯，賴清德總統出席晚宴致詞表示，台灣準備擴大對美國採購，無論是工業產品、農產品或天然氣；...

機械公會：Q3復甦恐落空 對等關稅、俄烏戰爭等歹戲拖棚影響

台灣機械公會理事長莊大立昨（20）日表示，美中貿易戰隨著川普就任急遽升溫，加上對等關稅、俄烏戰爭、以巴衝突等「歹戲拖棚」...

楊金龍談川普...確實worry

美國總統川普預計4月2日公布「對等關稅」稅率以及相關措施，加上美國財政部公布匯率報告在即，市場擔心川普藉題發揮，央行總裁...

經長：電價調漲不會比韓多

經濟部將在月底召開電價費率審議會，決定4月新電價。經濟部長郭智輝昨（20）日表示，國內電價調漲，不會像南韓那樣多，經濟部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。