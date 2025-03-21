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總統：擴大對美採購三產品 國防預算要達到GDP 3%

經濟日報／ 記者葉卉軒余弦妙／台北報導
賴清德總統（左）出席台灣美國商會謝年飯，與商會理事長Dan Silver合影。記者曾原信／攝影
賴清德總統（左）出席台灣美國商會謝年飯，與商會理事長Dan Silver合影。記者曾原信／攝影

台灣美國商會昨（20）日舉行謝年飯，賴清德總統出席晚宴致詞表示，台灣準備擴大對美國採購，無論是工業產品、農產品或天然氣；政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上，歡迎台美持續合作國防產業，打造非紅供應鏈。

賴總統昨日出席台灣美國商會謝年飯，這也是他上任以來首度出席謝年飯致詞，美國在台協會處長谷立言、阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy），以及國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲等財經首長也都出席。

賴總統表示，這幾年來，美國已成台灣最大投資對象，去年台灣對美國的直接及間接投資，占整體對外投資比重四成以上。台積電已宣布對美擴大投資，環球晶也在德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續會有更多產業跟進，展現台灣產業跨過太平洋、「東拓」美洲大陸的全球布局。

談及台積電擴大赴美投資，谷立言妙喻，「鼎泰豐在美國開分店，不會讓永康街排隊時間縮短」，台積在亞利桑那州的新晶圓廠也一樣，不會減少全球對台灣最有效率的半導體生態系需求。

賴總統指出，美國要推動本土製造業再工業化、以及鞏固高科技領導地位，成為世界AI中心，台灣就是美國不可或缺的夥伴。美國在晶片設計領域具有領先地位，台灣則在半導體製造領域，扮演供應鏈關鍵角色。

賴總統表示，台灣準備擴大對美國的採購，無論是工業產品、農產品或天然氣，很高興鄧利維州長專程訪台，阿拉斯加的天然氣品質很好，運輸到台灣的距離也近，台灣很有興趣採購阿拉斯加天然氣，不但符合台灣需求，也符合能源安全。

賴總統強調，為因應地緣政治變化，及迎接智慧化時代，台灣會堅定推動五大信賴產業，帶動下階段經濟發展，投資台灣正是時候。政府會持續整合相關部會、接軌國際標準，創造更友善投資環境。台美企業可運用各自在高科技領域優勢，相互投資，為雙方產業創新及發展挹注強勁動能。

賴總統提到，台灣國防預算約占GDP 2.5%，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達GDP 3%以上目標，也歡迎台美在國防產業上持續合作。

台積電 美國商會

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