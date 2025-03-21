對等關稅...財部兩招因應

美國總統川普的對等關稅政策箭在弦上，財政部長莊翠雲昨（20）日表示，目前對於課稅項目、稅率尚未明朗，但財政部已盤點對美出口、對美進口前幾名產品，其次也進行分析，備妥因應策略。

根據海關盤點，去年對美出口前30大貨品，出口規模約新台幣2兆元，貨品包含積體電路、螺釘螺栓、印刷電路、機動車輛零附件等；自美進口前30大貨品包含天然氣、原油、積體電路等，台灣對這些貨品關稅多數為0。

莊翠雲昨日赴立法院財政委員會業務報告並備詢，國民黨立委李彥秀關注美國對等關稅措施。莊翠雲表示，現階段正進行盤點，將有助評估是否需對某些產品進行調整，並研究相對應關稅稅率，要待美國政策清楚後，持續與行政院及相關部會研擬具體因應措施。

李彥秀提醒，政府須重視相關政策對台灣產業所造成衝擊，需與民間充分溝通，確保政策實施後，對台灣經濟影響必須降到最低。

莊翠雲表示，財政部正與經濟部及相關產業持續協商，並在確認項目及稅率後，進一步決定是否有必要調低關稅。

另外對於台美租稅協定，莊翠雲表示，對台商赴美、美商投資台灣都十分重要，產業界也都十分關心，美國兩黨議員對相關法案皆表達支持，眾議院已在1月15日通過，等到參院通過、美國總統公布，雙方即可交換國際文書，一定本於「互惠平等」原則。