全球貿易不明 拉貨潮轉淡

美國總統川普祭出關稅大戰，牽動全球貿易政策。經濟部統計處長黃于玲昨（20）日表示，因應關稅戰，拉貨潮陸續都有出現，但2月已有轉淡，在美對台關稅未定案之前，拉貨效果雖仍存在，惟效益待長期觀察。

黃于玲表示，近期有部分科技及傳產等廠商都反映，客戶先前已經拉貨，因此2月拉貨有轉淡。

她表示，只要關稅政策未定之前，拉貨效果都在，只是效益有多大，有待觀察。各國相互貿易政策持續動態調整中，包括對台貿易措施、貨品及稅率也未定。

黃于玲提到，台廠若布局全球，可根據生產基地調控訂單，進而降低關稅對訂單影響，「布局多元，韌性更強，衝擊也就相對小」。

在川普1.0時代，黃于玲分析，2018年7月至10月我國接單是呈現成長，因擔憂被課關稅，資通訊產品是有備貨潮；不過自2018年11月開始，因客戶下單轉趨保守，全球貿易壁壘興起，全球貿易量下滑，致2018年11月至2019年11月我國接單轉為負成長，直至2019年12月才轉為正成長。