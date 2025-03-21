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前二月外銷訂單 寫歷年次高 接單美國攀峰衝上328億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部昨（20）日發布前二月接單964.2億美元。聯合報系資料照
經濟部昨（20）日發布前二月接單964.2億美元。聯合報系資料照

經濟部昨（20）日發布前二月接單964.2億美元，為歷年同期次高，年增11.9%，優於預期，主因AI需求強勁、新品手機上市效應、中國大陸以舊換新措施等三利多加持。其中前二月接自美國訂單328.1億美元，創歷年同期新高。

經濟部統計處長黃于玲分析，前二月接單表現優於預期，主因資訊通信產品、電子產品接單亮眼。她預期3月接單金額達520億至540億美元，年增逾一成；預期第1季接單1,484億至1,504億美元，有望寫歷年同期次高，年增11.3%至12.8%。

近一年外銷訂單金額及年增率 圖／經濟日報提供
近一年外銷訂單金額及年增率 圖／經濟日報提供

2月外銷訂單494.5億美元，年增31.1%，主因春節落點不同。前二月接單964.2億美元，年增11.9%，主因全球經濟穩步成長，AI、高效能運算等需求不墜。

觀察接單貨品，新興科技應用需求擴增，電子及資訊通信產品接單成長，前二月分別年增21.8%、6.1%，其中電子產品接單金額創歷年同期新高；光學器材因大尺寸面板價格回升，加上光學檢測及量測設備訂單續增，前二月接單年增7.7%。

傳統貨品方面，因半導體設備需求熱絡，前二月機械接單年增3.5%，穩定增加；基本金屬、塑橡膠製品及化學品因海外同業低價競爭，客戶下單保守，致接單減少，前二月訂單分別年減10.7%、8.3%、6.9%。

觀察接單地區，前二月接自美國、東協訂單雙創歷年同期新高，表現亮眼。

前二月自美國接單328.1億美元，年增17.9%，主要受惠於AI相關產品需求。

前二月自中國大陸及香港接單187.7億美元，年增1.7%。黃于玲指出，和去年同期相較，陸港訂單增加3.1億美元，其中電子產品增加7.1億美元，其他貨品訂單都呈減少。

美國

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