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美國商會謝年飯今登場 呼籲儘快解決美台雙重課稅問題

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣美國商會舉行一年一度「謝年飯」活動，晚宴20日在台北萬豪酒店舉行，美國商會理事長席佛（Dan Silver）（圖）出席致詞。圖／中央社
台灣美國商會舉行一年一度「謝年飯」活動，晚宴20日在台北萬豪酒店舉行，美國商會理事長席佛（Dan Silver）（圖）出席致詞。圖／中央社

台灣美國商會20日舉行謝年飯，台灣美國商會理事長Dan Silver在謝年飯致詞時不僅重申對於深化美台經貿關係的承諾，同時也呼籲政府持續推動良好法制作業環境。

Dan Silver還提到，2024年台灣對美國的投資占其對外投資總額的40%，創下歷史新高，而台灣也是美國第七大貿易夥伴，這些都顯示了台灣經濟的成功發展，美台商業關係也將比以往更加緊密。

Dan Silver也強調，監管改革對於打造具前瞻性、創新性及靈活應變的商業環境至關重要。此外，Dan Silver也再次呼籲儘快解決美台雙重課稅問題，以進一步深化雙邊貿易與投資。

美國商會

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