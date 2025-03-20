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AI和供應鏈移轉效應 前2月美國、東協接單金額創新高

中央社／ 台北20日電
經濟部今天公布2月外銷訂單統計。圖／聯合報系資料照片
經濟部今天公布2月外銷訂單統計。圖／聯合報系資料照片

經濟部今天公布2月外銷訂單統計，前2月美國東協接單金額皆創同期新高紀錄，分別達328.1億美元、184.9億美元。AI需求強勁，推升美國電子產品接單金額增加41.7億美元，成長高達36.4%；東協則受惠供應鏈移轉效應，訂單成長持穩。

觀察主要接單地區，美國2月訂單為164.3億美元，年增32.2%，累計前2月接單金額達328.1億美元，創歷年同期新高，年增17.9%。

經濟部統計處長黃于玲表示，在AI需求強勁帶動下，推升美國訂單成長，創歷年同期新高，其中電子產品持續強勁，電子產品增加41.7億美元、成長36.4%。

中國大陸及香港方面，2月訂單為100.9億美元，年增 28.9%，累計今年前2月為187.7億美元，年增1.7%。黃于玲表示，中國推動以舊換新政策，帶動電子產品成長，主要為電子產品接單增加7.1億美元。

此外，東協2月訂單92.5億美元，年增55.0%，累計今年前2月接單金額為184.9億美元，創造歷年同期新高紀錄，年增22.9%。

黃于玲表示，東協接單成長來自2項產品，分別為運輸工具和電子產品，其中運輸工具增加12.6億美元，為一次性大單，電子產品增加15.6億美元，主因為有大廠接單地點從原先的東協子公司，改為由台灣公司接單。

不過，黃于玲表示，扣除運輸工具和電子產品這2項產品成長，東協接單仍成長4%，金額同樣創新高紀錄，代表東協的供應鏈移轉效應仍在，訂單成長持穩。

面對美國總統川普貿易政策，黃于玲提醒，美國對中貿易政策為關鍵，是否嚴重影響中國出口，進而影響台灣供應鏈，尚須持續觀察。

黃于玲表示，川普上任以來，因關稅政策不確定性，前幾個月多少有拉貨潮，目前僅零星廠商反映有拉貨潮，但須待關稅政策明朗，才能觀察接單貨品變化。

東協 美國

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