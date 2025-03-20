打炒房有效！楊金龍首度鬆口「房市正進行修正」、「軟著陸」成形

中央銀行總裁楊金龍20日首度鬆口表示「房市正進行修正」、值得密切注意，且在央行七波房市管制措施下，民眾已扭轉對房價上漲的強烈預期心理。對於是否維持現行的房市管制措施至今年底，楊金龍回應，「今年底前會持續監控，目前成數這樣是可以了、差異化利率也算高，除非這樣管控還不行，才會再看看要用什麼辦法。」

市場研判，楊金龍此話代表，若房市沒有大變化，現行房市管制措施將持續至今年底，雖不會加碼，也難以鬆綁。

央行今天召開今年第1季理監事會議，決議房市措施維持原有措施、未再加碼。楊金龍表示，央行的措施是希望房市能夠「軟著陸」，目前房市的「軟著陸」有點成形；央行不希望房市「硬著陸」，重演美國次貸風暴、日本房市泡沫導致30年通縮，或像中國大陸近期的房市問題。

楊金龍也說，目前銀行不動產放款集中度37.1%還是太高，央行已請銀行在一年內需自主控管不動產總量，央行業務局也會持續金檢，若沒達標，央行就會找銀行來討論，絕對不會「高高舉起、輕輕放下」。

楊金龍表示，最近有房仲調查，民眾認為一年後是最適合買房子的時候、因為房價會下來，對此央行正密切注意。不過，央行不會把不動產集中度要降到36%或多少數字，當成打炒房的最終目標，因為目前房價相對過去幾年更高、不可能回到以前的34%。

楊金龍認為，央行七波房市管制措施已見成效，反映在受限不動產貸款的成數下降、利率上升，去年第4季起房價漲幅減緩，例如國泰、信義房價指數的季增率收斂，政大永慶房價指數季增率轉為負值；去年10月起，房市交易也轉呈負成長。

不只如此，近月銀行房貸及建築貸款年增率均減緩，不動產貸款集中度也降至今年2月底的37.11%；國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款，占購置住宅貸款比率同步趨升。

楊金龍強調，房市管制措施未來將持續精進，除持續按季審視各銀行自主管理不動產貸款改善方案執行狀況外，也將加強專案金檢，並持續關注金融機構辦理不動產抵押貸款的缺失態樣，像是貸款成數是否超過法定上限等。

楊金龍說，銀行若未達標，央行就會要求主管來行說明，但央行與銀行溝通良好，相信銀行理解央行政策，「不至於違反我們的期望」。